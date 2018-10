Conoscete tutti Jasmine Carrisi? È una delle figlie che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso. La bella Jasmine è stata ospite di Domenica Live nella puntata di domenica 21 ottobre 2018. Jasmine Carrisi, con il permesso di mamma Loredana Lecciso e papà Al Bano ha concesso una prima intervista televisiva in cui ha raccontato un po’ la sua vita, il rapporto con i familiari e con i genitori più che famosi. Cosa ha rivelato di interessante Jasmine Carrisi?

La ragazza ha parlato della sua famiglia: sia dei suoi fratelli di sangue che i fratelli acquisiti. Jasmine Carrisi ha infatti fatto sapere di avere, per esempio, un ottimo rapporto con Cristel che non è figlia d Loredana Lecciso ma di Romina Power. Sia Cristel che Jasmine condividono la passione per il canto. Hanno entrambe una bellissima voce, ma ormai si sa che Cristel non canti quasi mai. Già perché attualmente la ragazza di sta godendo una bella maternità. Continua a leggere dopo la foto

Ovvio, in un momento tanto delicato per una donna, è ovvio che Jasmine Carrisi abbia potuto contare sull’appoggio e sulla vicinanza di mamma Loredana Lecciso. Di fronte alle telecamere, lei che non è abituata, Jasmine era piuttosto impacciata così Barbara D’Urso ha preferito farle domande “tranquille” per non metterla troppo in difficoltà. Nell’intervista con Barbara D’Urso, la ragazza ha rivelato di essere molto legata ai fratelli. Continua a leggere dopo la foto

È vero, i rapporti con i suoi fratelli sono buoni anche se a volte… Con Bido, suo fratello, ha però rapporti – come è giusto che sia- a volte conflittuali. Vivendo costantemente sotto lo tesso tento possono accendersi facilmente contese. Il motivo per cui spesso litigano? Lei ruba i vestiti di lui. Sì, Jasmine ha raccontato che spesso litigano perché lei gli ruba i vestiti. E perché? Glieli prende per nasconderli? Questo è il dubbio di Barbara D’Urso. Continua a leggere dopo la foto

E invece no. Se Jasmine Carrisi ruba i vestiti al fratello è per indossarli! Davvero? Esatto. La ragazza – lo ha rivelato a Domenica Live – ama il look “boy fit” e, per vestirsi “giusta”, ruba i vestiti a suo fratello. E lui si arrabbia... Wow! “Non ho detto ad Al Bano che ero incinta di Jasmine. Era quasi come se lo sapessimo entrambi. Quando gli ho dato la notizia era quasi come se lui già lo sapesse. Io mi ricordo che, prima di rimanere incinta, gli dissi: faremo una bambina bionda con gli occhi azzurri. Così è stato” ha raccontato Loredana Lecciso anche lei ospite di Barbara D’Urso.

