Luciana Littizzetto scatenata. Come ogni domenica sera, a Che tempo che fa, è la comica torinese a essere assoluta protagonista. Nonostante l'alta tensione che ha accompagnato il nuovo appuntamento televisivo su RaiUno a causa della presenza di Mimmo Lucano, sindaco di Riace e reduce dagli arresti domiciliari, non benvisto da parte di diversi esponenti del governo Conte.

Anzi, a Di Maio e Salvini ha prima risposto Fabio Fazio: "Penso sia doveroso ospitare tutti, soprattutto per quanto riguarda il servizio pubblico. La tv pubblica deve includere, non escludere. Poi ognuno si farà la propria idea. Ribadisco il mio invito all'indirizzo degli esponenti di questo governo". Successivamente, invece, durante il suo consueto spazio a Che tempo che fa, anche Luciana Littizzetto ha ironizzato su Salvini e Di Maio a causa del litigio dell'ultima settimana sul decreto fiscale.



Ma Luciana Littizzetto ha commentato anche l'ospitata di Alessandro Baricco – con cui stava chiacchierando dietro le quinte – e sottolineando come per lui si sia messa tutta trasparente, come Orietta Berti a Domenica In della scorsa settimana, che in confronto a lei Lady Gaga è la Gelmini. La Littizzetto, durante il suo spazio concesso a Che tempo che fa, ha parlato anche della casa di appuntamenti aperta a Torino dove a intrattenere i clienti sono delle bambole a grandezza di donna.

Pare che una sia già stata molestata da Weinstein e che un’altra abbia chiesto alcuni milioni di risarcimento a Cristiano Ronaldo. E Luciana Littizzetto, durante l'ultima puntata di 'Che tempo che fa', ha messo nel mirino anche Chiara Ferragni. L'influencer e moglie di Fedez nelle ultime settimane è finita al centro delle polemiche a causa della 'celebre' bottiglietta griffata proprio dalla fashion-blogger lombarda. E Luciana Littizzetto, cavalcando l'onda dell'indignazione per l'esoso costo del prodotto, si è lasciata andare a una 'battutaccia'.

Mentre parlava della bottiglietta d'acqua griffata dalla influencer venduta al "modico" prezzo di 8 euro per mezzo litro, Lucianina ha spiazzato anche Fabio Fazio. Sì, perché la Littizzetto ha attaccato: "Chiara Ferragni sarebbe anche capace di imbottigliare l'aria". E la clamorosa battuta: "La sua acqua è perfino un peccato pisciarla".

