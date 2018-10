Ilary Blasi è una mamma speciale: bella, intraprendente, simpatica, come tutte le mamme dedita ai suoi figli che sono il suo amore più grande. Ilary Blasi quest’anno ha lasciato la conduzione de Le Iene per dedicarsi anima e corpo al Grande Fratello Vip. La conduttrice che ha esordito come “letterina” di Passaparola non riusciva più a gestire entrambi gli impegni televisivi così ha scelto il Grande Fratello Vip. Ma ha lasciato Le Iene molto a malincuore. Ma non è di questo che vi volevamo parlare. Oggi parliamo di Ilary Blasi come “mamma”. Anche se non si direbbe, anche Ilary è una mamma ansiosa e si preoccupa per i suoi figli. E di cosa si preoccupa? Lei e Francesco Totti non hanno certo problemi economici e i loro figli, ovviamente, non ne avranno. Ma i soldi non sono tutto nella vita. E infatti Ilary non ha certo questa preoccupazione: è altro che le mette pensiero… La sua preoccupazione più grande? Riguarda suo figlio Christian, cioè il primogenito. Continua a leggere dopo la foto

Poi avete mai fatto caso che Ilary Blasi tende a non parlare quasi mai dei figli? Per aver parlato di Christian, significa che è davvero preoccupata. L’intervista è di qualche tempo fa ed è fatta a Fuorigioco, programma domenicale de La Gazzetta dello Sport. È in quella occasione che Ilary ha parlato della sua preoccupazione per Christian. Ma cosa è che la preoccupa così tanto? La scelta del figlio di seguire le orme di suo padre. Continua a leggere dopo la foto

“Come farebbe ogni mamma, penso: sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”. Anche perché, nonostante la giovane età, Totti Jr sembra avere le idee già molto chiare sul suo futuro. Già lo sa: vuole diventare un calciatore professionista. Continua a leggere dopo la foto

Ma Ilary non è convinta che faccia bene a seguire le orme del padre: “È un bravo papà. Adora i nostri bambini. Chanel e Isabel, come tutte le figlie, hanno un rapporto speciale con lui, che per il resto passa la vita a giocare a calcio con Cristian, ovviamente. È così, mi tocca fare la parte della cattiva. Qualcuno dovrà pur farlo…”.

