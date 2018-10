“Io sono stanco, troppo stanco, così stanco che non voglio più giocare a nessun gioco”. Parole in musica di Luca Guadagnini, cantautore di Genzano Di Roma, che attraverso le note prova a ricordare la figlia Aurora, scomparsa a causa di un tumore quando aveva solo venti mesi. Lo ha fatto ieri durante l’ultima puntata di Tu sì que vales. E il pubblico ha risposto con un misto di applausi, lacrime, commozione e dolore. A cominciara da Belen Rodriguez che è scoppiata a piangere davanti ad una storia triste e difficile. L’argentina è rientrata qualche minuto dopo: con le lacrime asciugate ma ancora molto provata in volto ha assistito al giudizio di Luca. Che con la sua musica è riuscito a conquistare giurati e giuria popolare tanto da conquistarsi l’accesso alla finale della trasmissione.Sulla questione Belen Rodriguez ha preferito non dire nulla. La conduttrice di Tu si que vales è rimasta in silenzio: a parlare per lei le lacrime versate durante l’esibizione di Luca. (Continua dopo la foto)



Che è riuscito a passare la fase iniziale delle selezioni. Con grande gioia di Belen che ha applaudito a lungo il concorrente che ha saputo emozionarla e toccare certe corde della sua anima.Tu si que vales ha stravinto la serata di ieri 20 ottobre, nonostante Alberto Angela abbia dimostrato ancora una volta di avere un ampio pubblico che lo segue. Scopriamo ora come sono andate le altre trasmissioni di ieri.

Nella prima serata di Rai 2 si sono alternati episodi di NCIS Los Angeles e NCIS NewOrleans, rispettivamente con una media di 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share e 1.004.000 spettatori pari al 4.8% di share. I Topi, la fiction di Antonio Albanese in onda su Rai 3, ha appassionato 1.053.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. La pellicola Killing Point su Rete 4 ha tenuto incollati allo schermo una media di 402.000 spettatori con il 2% di share.

Il film d’animazione Shrek Terzo su Italia 1 ha intrattenuto 886.000 telespettatori pari al 4.2% di share. Il primo episodio della serie televisiva francese di genere giallo poliziesco Little Murders ha conquistato 361.000 spettatori con uno share del 2.1%. Infine sul Nove il film Vertical Limit ha raccolto una media di 162.000 spettatori con lo 0.8% di share.

