Belen Rodriguez al centro dell’attenzione nell’ultima puntata di Tu sì que vales, il programma del sabato era di Canale 5 diretto in compagnia di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A bacchettare la showgirl argentina è stata Maria De Filippi, che Belen ha cresciuto e che con lei non ha certo peli sulla lingua. Il motivo? Sarebbero diversi. Belen è stata invitata da un concorrente a testare una tavola da surf. Belen si è offerta al gioco ma con qualche difficoltà di troppo. Il vestito che indossava era piuttosto corto e lasciava intravedere, senza le dovute accortezze, buona parte del corpo della Rodriguez.Mentre Belen cercava di coprirsi meglio che poteva sulla tavola da surf, Maria ne ha approfittato per sottolineare quanto tutto sia complicato per la sud americana che, chiaramente, non indossa il reggiseno. “Belen con te è sempre un casino, le t.t.e, le mutande…”, ha osservato la De Filippi. Che ha poi rimproverato l’ex moglie di Stefano De Martino: “Non mettere il c..o a pizzo!”. Ma come ha reagito la conduttrice di Tu si que vales alle punzecchiature di Maria? (Continua dopo la foto)



Con una grossa risata! Del resto le due hanno da sempre un ottimo rapporto, fatto di stima e fiducia reciproca.Certo è che se da un parte Maria ha punzecchiato Belen, dall’altra milioni di telespettatori ringraziano. Insomma, tra i commenti arrivano tanti attestati di stima, ma soprattutto parole di persone che ne sono chiaramente innamorate. Ad esempio: “Bravissima bellissima e serissima sia nella vita e sia nel lavoro complimenti belen io ti vedo così in tv ”.

Oppure, quello che ci prova spudoratamente: “Grandissima, quando ci prendiamo un aperitivo?”.E Belen? Per ora non ha risposto a nessuno se non con un modo tutto particolare. Mentre era in onda la puntata infatti Belen ha pubblicato una storia in cui stava mangiando una pizza in compagnia di suo figlio Santiago. E la pizza, si sa, è napoletana. Tipicamente napoletana. Così come Stefano De Martino. C’è qualche collegamento? Beh, su, abbiamo solo provato a strappare un sorriso.

Sappiamo benissimo che non c’entra niente la pizza con un ipotetico ritorno di fiamma. O forse sì? Belen, pera ora, sembra non voler pensare agli uomini ancora scottata dalla storia con il centauro Andrea Iannone con il quale ha chiuso dopo due anni. Sul motivo della rottura Belen ha preferito non parlare certo è che non deve essere stato facile per nessuno dei due.

