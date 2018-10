Nina Moric è tornata ospite in studio a Mediaset dopo quattro anni: l'ex modella croata è tornata a Verissimo per raccontarsi e raccontare le ultime novità della sua vita. L'unico problema che la modella aveva e per il quale continuava a combattere è proprio l'allontanamento del figlio Carlos ma adesso tutto è tornato al proprio posto e la donna ha ritrovato il sorriso. Poco fa, infatti, Nina Moric si è 'confessata' ai microfoni di Silvia Toffanin per Verissimo. "In questi quattro anni sono successe tante cose. Ora ho superato questo dolore, ma non auguro a nessuno di stare come sono stata io. Mi sono rifugiata nel mio silenzio e adesso ho iniziato a gridare. Voglio far sentire la mia voce", ha esordito la Moric. Il rapporto con il suo ex marito, si è risanato questa estate, dopo la vacanza passata anche al fianco del figlio Carlos Maria. (Continua a leggere dopo la foto)



Nina Moric, infatti, spiega che: "Grazie a Carlos siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest’estate abbiamo ridato un senso alla parola famiglia. Spero che sia stato fatto in buona fede, perché temo sempre che Fabrizio possa fare le cose solo per i giornali", racconta la modella croata. Attualmente il figlio vive sia con lei che con suo padre mentre lei si è perfino riavvicinata alla mamma di Fabrizio: "Anche questa è una grande vittoria. Carlos ha bisogno di questa sintonia, per quattro anni gli è stata negata la parola mamma, adesso può pronunciarla tutti i giorni...". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

In merito al caso Carlos - Instagram, Nina Moric a Verissimo conferma la sua idea: "Sono assolutamente contraria. Rimprovero questa cosa a Fabrizio e mi dissocio. A 16 anni è giusto che Carlos abbia il suo profilo, se lo volesse, ma lui non è interessato ai social. Mi ha dato fastidio come gli sia stato imposto. Questo vuol dire strumentalizzarlo. Per lui è pericoloso perché ha due genitori molto esposti anche sui social, va protetto". Carlos - secondo quanto racconta mamma Moric - avrebbe chiesto già da un mese a suo padre di chiudere il profilo ma Fabrizio non l’ha ancora fatto. Nina Moric poi, incalzata da Silvia Toffanin ammette: "Fabrizio non cambierà mai, non è facile accettare di stare vicino ad uno che vuole sempre fare il suo show". (Continua a leggere dopo la foto)



Sì, perché a detta Nina Moric, Corona è rientrato: "In un brutto vortice. Lui ama questo mondo, questo parlare di sé. È rientrato in questo vortice ed è difficile uscirne. Ha sete di questa popolarità. Qualcuno potrebbe dire che è un narcisista patologico, ma io non credo soffra di malattie, è solo uno show man". E sulla fine della storia tra l’ex marito e Silvia Provvedi chiosa: "Mi sembra che se la stiano gestendo benissimo da soli. Adesso lui vuole andare al Gf per replicare, fatelo entrare. Mi pare che tutti e due ci abbiano marciato sopra e trovo tutto abbastanza squallido". Nina Moric a Verissimo ne ha anche per Belen Rodriguez: "Non mi è mai piaciuta ma non provo rancore nei suoi confronti".

Leggi anche:

Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi umilia due inquiline: “Spero mio figlio non ne porti una così a casa”

fbq('track', 'Gossip');