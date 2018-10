I 'veejay' di Mtv hanno fatto epoca. Da Enrico Silvestrin (approdato al Grande Fratello Vip) ad Alessandro Cattelan (one man show di 'EPPC – E poi c'è Cattelan') passando per Victoria Cabello e Giorgia Surina, giusto per citare alcuni dei volti storici. Ma tra gli 'indimenticabili' c'è pure Marco Maccarini, il 'Macca'. Torinese, classe 1976, ha fatto irruzione un tv, su Mtv, alla fine degli anni Novanta. Prima da Londra, con Select, poi dagli studi milanesi di Total Request Live (Trl), che conduceva con una altrettanto giovanissima Giorgia Surina. Era l'idolo delle ragazzine Marco, che ricordiamo con i dread biondissimi. I primi anni Duemila li vive sulla cresta dell'onda. Nel 2002 conduce il Dopofestival di Sanremo, nel 2003 e 2004 il Festivalbar, per cui vince insieme Michelle Hunziker un Telegatto, e nel 2007 entra a far parte del cast de Le Iene come inviato. Un periodo d'oro, insomma, per Marco che però, poco dopo, per qualche anno - a parte un programma su laeffe dal titolo #hashtag# – si è dedicato alla radio come speaker su R101. (Continua dopo la foto)



Nel 2015 il grande ritorno in tv, quando, a sorpresa, Macccarini viene scelto come professore di canto nella scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi insieme a Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Fabrizio Moro e Alex Braga. Con gli allievi della scuola intraprende un percorso di crescita personale attraverso la musica, spingendoli a tirare fuori il massimo delle loro possibilità ma l'anno successivo, nel 2016, prende il suo posto Boosta dei Subsonica.

Lo scorso anno è stato intervistato dal Corriere della Sera prima di una nuova sfida che però con la tv non c'entrava niente: zaino in spalla, bastone e scarpe da trekking, è partito per fare a piedi la via Francigena dopo aver fatto a piedi il Cammino di Santiago e tutta la Liguria da La Spezia fino a Mentone. Un'impresa raccontata sui social e con alcuni collegamenti in radio e in video. Già, la radio. È lì che ritroviamo Marco, speaker di Radio Italia con Marina Minetti.





Ma è tornato di recente anche su Mtv: è lui una delle guest star che hanno accettato di partecipare al progetto "InVolontario", firmato da Fondazione Cariplo e Officine Buone per accendere i riflettori sul tema del volontariato. Si tratta della prima webserie girata interamente in un ospedale visibile sul sito di Mtv o sul canale YouTube dell'emittente. E la vita privata di Maccarini? Ce lo ricordiamo giovanissimo, ma è cresciuto anche lui. Ha 42 anni oggi e una famiglia di cui però non ama parlare in pubblico: è sposato con Olivia Verona e ha due figli, Theo (nato nel 2007) e Mia (del 2009).

“Ma com'è cambiata!”. Tornata dopo la malattia, ecco la nuova Victoria Cabello. Sempre sorridente e amata dal pubblico, era scomparsa per poi dichiarare di aver affrontato un male. Ora l’ex Iena si mostra su Instagram: la grinta sembra la stessa ma il suo viso è un altro. I commenti fioccano