Eleonora Giorgi è assoluta protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip 3. Sa sempre come far parlare di sé l'attrice italiana. E non risparmia mai polemiche. Anzi, una delle più discusse è certamente quella con Barbara Palombelli, conduttrice di Forum. Come se non bastasse, però, Eleonora Giorgi a volte dimentica di essere ripresa ventiquattro ore su ventiquattro e si lascia andare a giudizi su persone terze che vengono tirate in ballo senza motivo. Come, ad esempio, Zucchero Fornaciari del quale ha detto: "Uno zozzone, mamma mia". Senza dimenticare l'ultima gaffe in ordine temporale che coinvolge l'attore hollywoodiano Benicio Del Toro: "Si tratta di un cesso. È uno con delle occhiaie profonde da malattia renale. È vero, sembra che abbia dei problemi ai reni con quelle terribili occhiaie". (Continua a leggere dopo la foto)

E ancora, Eleonora Giorgi si è lasciata andare a parole durissime anche su Matteo Branciamore durante una chiacchierata con Benedetta Mazza, ex fidanzata dell’indimenticabile Marco de I Cesaroni. L’attrice, riferendosi al fatto che Branciamore non lavorasse più come un tempo e che tutti lo ricordassero ancora solo per quella fiction, si è lasciata sfuggire: "Mi stupisco non sia diventato un tossico o un autolesionista". Eleonora Giorgi ha tirato in ballo anche il figlio che, a detta sua, verrebbe pagato poco da Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, però, Eleonora Giorgi oggi ha avuto un acceso diverbio con due ragazze all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. L'attrice ha criticato Benedetta Mazza e Martina Hamdy. L'inquilina del Grande Fratello Vip, infatti, si è lamentata del fatto che le due ragazze lasciano sempre tutto in disordine. Il suo attacco, però, non finisce qui. La Giorgi infatti ha sottolineato come il giorno prima sia stata lei a sistemare il letto delle due ragazze, mentre loro erano a prendere il sole. La Giorgi definisce il loro letto "la cuccia del cane". L'inquilina era stata chiara: "Stamattina non glielo voglio fare". (Continua a leggere dopo la foto)



Dunque la Giorgi ha aggiunto: "Spero che mio figlio non mi porti una così che lui deve fare per due". Eleonora si è rivolta direttamente a Martina, affermando: "Guarda questo letto, ieri l'ho fatto e ho dovuto farlo io perché voi eravate già al sole e non l'avreste mai fatto". Eleonora Giorgi racconta come ha educato, proprio a tal proposito, il figlio più piccolo: visto che quest'ultimo non voleva sistemare la camera la soluzione è stata di quelle drastiche; un giorno, mentre era a scuola, ha preso tutta la sua roba e la ha buttata sulle scale, raccomandando al portiere di non raccogliere nulla...

