Mara Venier, è passata un'altra settimana e, dopo la vittoria schiacciante su Domenica Live dello scorso 14 ottobre, la conduttrice si prepara a un'altra sfida 'all'ultimo dato Auditel' con Barbara D'Urso. Sfida che ormai sta appassionando pure i telespettatori, dal momento che le due conduttrici non perdono occasione di inviarsi frecciatine. E poi sta diventando anche sempre più accesa la polemica sull'affidabilità dei dati Auditel, con la D'Urso che accusa la Venier di sciorinare numeri non attendibili. In ogni caso, come detto, nell'ultima puntata andata in onda la vittoria se l'è portata a casa la 'zia' Mara. La sua intervista a Ilaria Cucchi ha fatto letteralmente volare la trasmissione di Rai 1 raggiungendo 2.813.000 telespettatori, pari al 18,7% di share contro il 16,1% di Domenica Live che, tra gli altri, ha visto come ospiti la regina delle soap opere sudamericane Grecia Colmenares e il vicepremier Luigi Di Maio. Chi la spunterà questa domenica? Lo sapremo lunedì mattina, al più tardi. (Continua dopo la foto)



Il sabato, invece, è giorno di prove. Ce lo fa sapere la stessa Mara con un post apparso poco fa sul suo profilo Instagram. La conduttrice, che il 20 ottobre ha spento 68 candeline, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di tutto lo staff di Domenica In e l'ha voluta condividere in diretta con i suoi numerosi follower di Instagram (ne conta più di un milione). La Venier ha postato la foto in cui è circondata dal team degli autori della trasmissione e spiegato nella didascalia cosa è successo non appena è arrivata alle prove.

"Appena arrivata alle prove di Domenica in i miei autori e la produttrice mi hanno fatto la tortaaaaaaaaa. grazie a Massimo Cinque…Francesco..Cristina …Simonetta…..Ermanno…Silvana…Marco", scrive Mara, che nello scatto sorride e stringe tra le mani una torta a forma di cuore. Il post è stato ovviamente 'preso d'assalto' dai suoi fan. Più di 11mila, al momento, i cuoricini. Numerosissimi anche i commenti: hanno approfittato tutti per farle gli auguri di compleanno.





Non solo lo staff di Domenica In. Anche Gerò Carraro, il figlio del suo compagno Nicola, le ha dedicato un tenero post nel giorno del suo compleanno. Il magnate dell'editoria e dell'industria cinematografica ed ex di Simona Ventura ha pubblicato su Instagram una foto di loro due giovanissimi accompagnata da questo messaggio: "Ciao Tesoro è passato qualche giorno da questa nostra bella foto tanti auguriiiiiiiiiiiii". Sotto, nei commenti, è arrivata anche la risposta di Mara. Un po' criptica in realtà: "Grazie Gerò …grazie davvero….noi sappiamo".

