Dopo Dawson's Creek e prima di Gossip Girl, ci sono stati loro, i ragazzi di The O.C, teen drama cult andato in onda all'inizio degli anni 2000. Tra le protagoniste c’era Marissa Cooper in The O.C, una ragazza gentile e tormentata. Possiamo dire che Marissa le abbia viste davvero tutte: relazioni sentimentali complicate e altalenanti, genitori problematici, esperienze traumatiche e persino un amore lesbo. È senza dubbio uno dei personaggi femminili più complessi che i “teen drama” americani abbiano mai prodotto e la sua morte sul finire della terza stagione ha decretato il lento fallimento della serie ambientata ad Orange County. Dopo l’abbandono di The O.C si può dire che la vita di Mischa Burton sia stata travagliata tanto quanto quella del suo alter ego televisivo. Alcuni sostengono che l’attrice abbia deciso di lasciare il ruolo di Marissa perché non voleva legare la sua carriera al volto della ragazzina tormentata di Orange County. Altre fonti spiegano che l’attrice sia stata “fatta fuori” dalla produzione come punizione per aver rivelato alcune anticipazioni sulla serie che dovevano invece rimanere nascoste. (Continua a leggere dopo la foto)



In seguito alla fine della serie, la star ha condotto per moti anni una vita sregolata, all'insegna delle dipendenze da alcol e stupefacenti. Tutto ciò si è inevitabilmente riversato sul suo corpo, con continui e repentini sbalzi di peso che hanno purtroppo influenzato la sua carriera di attrice. Dopo un arresto con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana, e un ricovero in una clinica psichiatrica, Mischa Barton sembra finalmente aver ritrovato un equilibrio. Nel 2016 ha partecipato all'edizione americana di Ballando con le stelle mostrandosi in splendida forma.

‘’Ero esauritissima’’, aveva confidato parlando in dettaglio per la prima volta degli eventi che hanno mandato in cortocircuito la sua carriera. ‘’È stato terribile. Mi sembrava di essere in una scena di Ragazze interrotte: quel film era la storia della mia vita!’’. ‘’Nel giro di una notte è cambiato tutto, come se qualcuno avesse premuto un interruttore’’, aveva racconta, ripensando a quel periodo. L’attrice non ha mai smesso di lavorare in questi anni: di recente ha anche fatto un cameo nel film di James Franco “The Disaster Artist“, del 2017. Ma l’annuncio che ha fatto sul suo profilo Instagram ha mandato in tilt una moltitudine di fan nostalgici.

loadposition intext}Mischa, 32 anni, ha annunciato di essere entrata nel cast di un altro prodotto televisivo del passato, “The Hills”. Più che una serie tv un vero e proprio reality show, che seguiva il percorso di due giovani amiche arrivate a Los Angeles per frequentare studiare moda. La Barton si unirà al cast di “The Hills: New Beginnings”, formato da Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Deltgado, Heidi Pratt, Stephanie Pratt, Spencer Pratt, Jason Wahler, Justin Brescia e Whitney Port. Non ci sarà la protagonista originale della serie Lauren Conrad.

Roberto Da Crema oggi: che fine ha fatto il re delle televendite