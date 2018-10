Milly Carlucci e Ballando con le Stelle, la nuova avventura sta per avere inizio. E come ogni anno televisivo che si rispetti - da dodici ani a questa parte - sta per tornare anche la sfida infinita del sabato sera con Maria De Filippi. Da una parte, appunto, la Carlucci con il talent-show dedicato al mondo della danza, dall'altra Queen Mary che si alternerà con 'C'è posta per te' e la nuova edizione di 'Amici'. I programmi televisivi che si scontreranno a partire dalla seconda metà dell'anno televisivo sono ai nastri di partenza. Soprattutto 'Ballando con le Stelle': 20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini e migliaia di km percorsi in lungo e largo per l'Italia: tutto questo è "Ballando on the road: in cerca di talenti". Numeri che dimostrano passione, talento e voglia di stare insieme attraverso la danza in tutte le sue forme.

Dopo il grande successo delle ultime stagioni riparte per il quarto anno l'avventura di Milly Carlucci e la sua banda. Anche quest'anno sei tappe, dodici appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili, di tutte le età con la passione per il ballo nel cuore. Si parte il 3 novembre da Reggio Emilia e si termina il 16 dicembre a Roma passando per Catania, Molfetta, Vimercate e Marcianise.



Le sei tappe di 'Ballando on the road 2018' verranno seguite dai media locali e nazionali e vedranno la partecipazione dei ballerini più famosi di Ballando con le stelle, di Carolyn Smith e della stessa Milly deus ex machina del giro d'Italia alla ricerca del talento. Sei imperdibili appuntamenti live, una grande opportunità di mostrare le proprie qualità artistiche e non solo, per tutti gli appassionati di ballo, professionisti o semplici amanti di questa disciplina.

Milly Carlucci, storica rivale di Maria De Filippi negli ascolti del sabato sera, ha lanciato una proposta spiazzante alla antagonista in occasione dell'ultima puntata di 'Tale e Quale Show', dove è stata protagonista come quarto giudice. "Voglio invitarla come ballerina per una notte", ha esclamato. Una sorta di tregua tra le due rivali del sabato sera. La clamorosa proposta è arrivata nel pieno della puntata di ieri. "Carlo posso chiederti una commissione? - ha chiesto Milly in diretta al conduttore Conti - Posso approfittare del tuo show spudoratamente per un invito? Siccome tu la conosoci perché avete fatto Sanremo insieme. Il mio sogno sarebbe di avere come ballerina per una notte Maria De Filippi". Carlo Conti - neanche a dirlo - è rimasto gelato, a bocca aperta, così come il pubblico in studio, che ha cominciato a rumoreggiare.



"Noi siamo nella stessa serata ed è complicato - ha spiegato Milly Carlucci - ma si possono fare tante cose, collegamenti, registrazioni. Chiudiamo il messaggio e vediamo se Maria apre la mia busta. Maria apri la busta? Vediamo che succederà. Sono pronta a fare il collegamento con il suo studio". E allora, la De Filippi risponderà alla provocazione? Chissà...

