Ha iniziato la sua carriera televisiva con ''Il Grande Fratello'', poi una serie di ospitate e comparsate in televisione, un lavoro da influencer sui social e, infine, l'esperienza come concorrente nel programma di Rai Uno '' Tale e quale show''. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, storica ex gieffina che, però, in famiglia non è la sola a vantare nel suo curriculum comparse televisive. Il retroscena della famiglia della Tavassi è venuto alla luce proprio durante il programma condotto da Carlo Conti, quando l'ex gieffina ha svelato il nome della mamma e della nonna. Sua madre, Emanuela Fuin, è stata una delle ragazze coccodè nello show Indietro Tutta! con Renzo Arbore e Nino Frassica e ha lavorato sempre per la tv, con Enrico Montesano e Anna Oxa a Fantastico 9 . Ha fatto anche l'attrice: ha recitato in una fiction di grande successo, Commesse. Sua nonna invece, mamma della sua mamma, è Angela Marcucci un pezzo forte del cinema.



È stata attrice negli anni Cinquanta e Sessanta prendendo parte a capolavori come Il Gattopardo di Luchino Visconti. Insomma donne forti quelle di casa Tavassi che però hanno poi sempre preferito la famiglia al successo del mondo dello spettacolo. Loro lo spettacolo lo hanno vissuto sulla pelle e, se sbaglio qualcosa sono le prime a bacchettarmi” – ha dichiarato Guendalina Tavassi, intervistata da “Di Più Tv”. La ragazza ha poi raccontato come sta affrontando la sua esperienza a “Tale Quale Show”, ammettendo di soffrire sempre di attacchi di ansia prima di esibirsi.

“Poco prima di salire sul palco di Tale e Quale Show mi prende sempre un attacco d’ansia, alcune volte sto persino male di stomaco”. Si è guadagnata un posto nel cast dopo un provino fatto già due anni fa, ” Perché l’idea di esibirmi su quel palco mi piaceva tantissimo”, così entusiasta commenta la Tavassi. ”Guendalina, cerca di dare il meglio, studia, studia, studia” – sono le parole che le dicono continuamente la mamma e la nonna, spronandola a fare sempre meglio. Qualche tempo fa la mamma di Guendalina aveva parlato del suo nuovo genero, l’imprenditore Umberto D'Aponte.

‘’Guendalina mi ha sempre portato a casa dei tipi assurdi, dei veri tamarri. - aveva detto Emanuela Fuin - Umberto è diverso, per questo mi è andato subito a genio. E' educato, carino, sorridente. Guendalina era piuttosto restia alle storie sentimentali. Diceva sempre che non voleva mettersi con nessuno. Non si voleva sposare, rifiutava in qualche modo gli uomini quindi quando l'ho vista così convinta di Umberto ho capito che questa era la volta buona. Lei diceva di stare bene da sola ma se era così entusiasta di Umberto vuol dire che qualcosa di importante sotto sotto doveva esserci’’.

