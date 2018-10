La Marchesa d'Aragona è la concorrente più chiacchierata della settimana al Grande Fratello Vip. E non solo perché nelle ultime ore ha fatto scalpore il suo spogliarello all'interno della casa più spiata di Italia in favore di Walter Nudo. Sì, perché Daniela Del Secco fa discutere soprattutto per le sue 'presunte' origini nobiliari. E adesso arriva un'ulteriore bomba: il suo ex addetto stampa ha sganciato una bomba vera e propria. Sarebbe proprio lui l’artefice del nome: Walter Garibaldi ha ammesso che parte del suo lavoro è proprio quella di inventare frasi ad effetto. Che non devono essere necessariamente corrispondenti alla realtà. In un'intervista a Vero, Garibaldi ha spiegato di aver preso ispirazione da Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. (Continua a leggere dopo la foto)

Inoltre, qualche giorno fa a mettere in dubbio l'origine della Marchesa d'Aragona è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, a Pomeriggio Cinque. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip dello scorso martedì la marchesa si è sfogata per la discussione con la De Blanck e se la sarebbe presa anche con Signoretti: "Io ho scritto sul suo giornale per tanti anni, poi sono andata via e lui è rimasto male. Io sono io e vivo alla grande e loro possono solo guardare alla finestra in ciabatte. Patriza De Blanck è una ciavattara ed è venuta qui per quei 15 minuti di celebrità". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

E Riccardo Signoretti, nello studio di Pomeriggio Cinque, ha risposto per le rime a Daniela Del Secco: "Non vive in un palazzo. L'ho accompagnata a casa in taxi e vive in un bilocale che non è di sua proprietà, all'interno di un condominio. Sulle foto, spaccia per casa sua la residenza di un amico marchese. La Marchesa d’Aragona è la figlia di un tranviere e di una casalinga. Faceva l’estetista a Catanzaro". Polemiche, queste, che non stanno piacendo alla famiglia della Marchesa d'Aragona. E a quanto rivela Dagospia, c'è chi è pronto a scommettere che questa storia si concluderà nelle prossime ore. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo Alberto Dandolo per Dagospia, infatti la figlia e il genero della "sblasonata" di Daniela Del Secco "faranno fuoco e fiamme per convincere la loro congiunta a lasciare la casa dei morti di fama". Secondo Dandolo i parenti sarebbero "stanchi dell'accanimento mediatico in atto sul titolo" della più amata dei concorrenti di questa terza edizione.

Leggi anche:

Vasco Rossi, il figlio Davide va a processo: la grave accusa

fbq('track', 'Gossip');