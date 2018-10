Asia Nuccetelli: matrimonio saltato? Parla mamma Antonella. La ragazza sta vivendo un periodo difficile. Secondo la mamma, Antonella Mosetti, l'ex gieffina si trova in un momento di vera e propria crisi. Non solo sentimentale. Sì, perché secondo gli ultimi rumors la figlia dell'ex ragazza di Non è la Rai avrebbe visto saltare le nozze già organizzate con lo storico fidanzato, Gianfranco Battistini. Le foto di coppia sono sparite da Instagram e la stessa Asia in una Stories racconta di essere intenta nel trasloco: la ragazza viveva a Anzio insieme al compagno ma ora sembra essere tornata a vivere di nuovo a Roma. Lo scorso luglio era arrivata la proposta di matrimonio con tanto di anello di fidanzamento ed era stata la mamma di Asia, la showgirl Antonella Mosetti, intervistata dal settimanale Diva e Donna, a rivelare la data del fatidico sì: il 19 giugno del 2019. (Continua a leggere dopo la foto)



E a Pomeriggio 5 Antonella Mosetti, madre della Nuccetelli, ha confidato che la situazione è poco chiara. "Anche io ho letto tutto su internet e dopo ho chiamato mia figlia. Lei non vive più con me, è andata a vivere da sola", ha spiegato la showgirl a Carmelita d'Urso. L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip spiega come la figlia sia molto riservata, specie con lei: Si confida più col padre che con me. Per ora non so di più”. Al momento la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua vita privata. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Ma come se non bastasse, a preoccupare Antonella Mosetti è anche la scelta di Asia Nuccetelli di non mettere più piede in uno studio televisivo. Una scelta dettata a causa delle numerose critiche sui ritocchini estetici, che a detta della madre avrebbero ferito profondamente la giovane Asia. "Mia figlia è stata distrutta psicologicamente", ha detto Antonella Mosetti. Una situazione che ha amareggiato Barbara d’Urso che, dopo il Grande Fratello Vip, aveva promosso Asia a opinionista del suo salotto. "Il fatto che non sia tornata più in tv mi ha ferita, sono davvero dispiaciuta", ha confessato Carmelita. (Continua a leggere dopo la foto)



Una faccenda che ha segnato pure Antonella Mosetti che, in collegamento a Pomeriggio 5, ha fatto un appello a Barbara d’Urso: "Solo tu ci puoi riuscire, solo tu puoi convincerla a tornare in tv". Asia Nuccetelli, magari, presto tornerà in televisione proprio per parlare della sua vita privata e fare chiarezza una volta per tutte.

Leggi anche:

Colpaccio di Maria De Filippi. Chi porta sul trono over di Uomini e Donne

fbq('track', 'Gossip');