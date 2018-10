Si tiene in forma con centrifughe, Barbara D’Urso, nata a Napoli il 7 maggio 1957, ha 61 anni. Eppure non si direbbe a vederla. Signora del pomeriggio e della domenica, Barbara è una grande sportiva, salutista, amante dei selfie e delle foto-ricordo. Tra i suoi scatti Instagram non mancano quelle in cui appare giovane e bellissima. Voi l’avete mai vista da giovane? Tra gli scatti pubblicati da Barbarella risalta quella che la ritrae a 17 anni. I fan si sono divisi fra ammiratori e critici. C’è infatti che stenta a riconoscerla e sospetta che nelle diversità ci sia il ritocchino del chirurgo estetico. La D’Urso non ha mai risposto alle critiche e ha sempre sostenuto di essere super-naturale: “Guardando indietro, questa sono io a 17 anni”, si legge nella didascalia che accompagna la foto pubblicata sull’account Instagram qualche mese fa. Quest’estate la D’Urso ha voluto deliziare i suoi ammiratori con un altro scatto d’epoca, che risale a circa 30 anni fa, in cui appare quasi irriconoscibile al fianco di Valeria Golino. (Continua a leggere dopo la foto)



La presentatrice è in costume, porta la frangetta e i capelli legati e ha il sorriso smagliante che l'ha sempre contraddistinta. Barbara potrà aver anche compiuto 61 anni ma continua a essere una donna meravigliosa e sensuale che non sente affatto il peso degli anni che passano. E le foto dal passato che condivide con i fan ne sono la prova. Amata, venerata ma anche molto odiata dal pubblico della Rete perché secondo molti conduce programmi trash, la presentatrice tv napoletana ha iniziato la sua carriera nel 1977, su Telemilano 58.

L'emittente considera il suo vero nome, Maria Carmela, troppo meridionale, e la ribattezza Barbara. Nel 1980, ancora giovanissima, ha una storia d'amore con Memo Remigi. La sua è la bellezza della ragazza della porta accanto, e fa breccia in molti cuori. Per citarne alcuni: Pupo, che le dedica "La storia di noi due" e Vasco Rossi. Barbara D'Urso si sposa per la prima volta con il produttore cinematografico Mauro Berardi, dal quale ha due figli.

Nel 2002 si risposa col ballerino Michele Canfora, da cui divorzia nel 2008. Smentita la love story con l’avvocato Felice Massa, oggi Barbara si dichiara single: «Sono sola e non dica che sono fidanzata col lavoro, perché sembrerebbe una scusa». Sfogliate la gallery per vedere com’era la D’Urso a vent’anni, i suoi amori e le sue trasformazioni di look.

