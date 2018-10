Ricorda la Sellerona, Ela Weber? Ebbene sì, dopo anni si rivede sul piccolo schermo televisivo. E nell'ultima puntata di questa settimana di 'Vieni da me', ospite di Caterina Balivo, la showgirl tedesca naturalizzata italiana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha impreziosito il segmento del programma intitolato "Intervista con emoticon" durante il quale ha avuto il compito di abbinare ad ogni personaggio televisivo incontrato nella sua carriera una paletta raffigurante un'emoticon: dal sorriso per i colleghi simpatici, fino ad una simpatica 'cacchina' per i compagni di avventura meno apprezzati. La Weber ha avuto modo di ripercorrere le tappe principali della sua carriera approfittando per togliersi alcuni sassolini dalle scarpe, riferendosi principalmente verso due colleghe quali Mara Venier e Simona Ventura. (Continua a leggere dopo la foto)



Ela Weber non le manda a dire soprattutto quando c'è da parlare de L'Isola Dei Famosi targata Simona Ventura, per la precisione l'edizione numero 6, quella del 2008. Quell'anno Ela partecipò come concorrente e dopo dieci anni ha qualcosa da puntualizzare nei confronti di Simona Ventura: "Deludente. Io ho partecipato all'Isola dei Famosi e "deludente" non è per lei come persona, ma al contesto in cui mi sono trovata con lei alla conduzione. C'erano accordi che dovevano tutelarci: quando facevamo il bagno, ci lavavamo e ci depilavamo ci eravamo detti che nessuna telecamera avrebbe dovuto riprenderci".

La Serellona 'denuncia', dieci anni dopo, di essere stata ripresa e fotografata: "Quando sono tornata ho trovato questo materiale dappertutto. Per questo, Deludente. Anche lei ha fatto l'Isola, ma guarda caso le uniche foto che ho visto in giro sono le mie, non le sue. Quando fai un gioco è normale essere ripresi, ma non è bello essere ripresi quando ti depili le parte intime". E su Mara Venier, la zia d'Italia della Domenica In - conosciuta proprio nel 2001 durante la co-conduzione con Carlo Conti e Antonella Clerici - Ela precisa: Per Mara Venier due palette, insopportabile e divertente. Mara è molto particolare, ha un personaggio che ha l'80% di luce e sole e un 20% nero. Quando si arrabbia ha dei modi di esprimersi.. lancia le cose, è focosa. Sa essere materna con il suo abbraccio, ma quando si arrabbia è veramente insopportabile. Ho visto tante persone piangere".



Infine, Ela Weber ne ha anche per Paolo Bonolis, il primo a portarla in Italia: "Mi ha fatto diventare la ‘Sellerona’ italiana – lamenta la Weber -. Non ero mai stata in telecamera, osservando lui ho capito come fare questo mestiere. Lui non insegnava, ma bastava osservarlo e rubavo tutto. Paolo è un gladiatore, lo studio è il suo campo di battaglia. Tutto il capitale umano che gira intorno a lui, sono le sue armi e lui le utilizza a suo piacere. Perciò, io a volte vorrei dire a lui: ‘Taci!‘. Lui è molto spiritoso, a volte prende in giro le persone un po’ troppo. Lui è il sole, i pianeti gli girano intorno e per risplendere di tua luce devi allontanarti da lui".

