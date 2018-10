Maria De Filippi starebbe mettendo a segno un colpaccio clamoroso per la sua trasmissione. Stiamo parlando i ‘’Uomini e Donne’’, il dating show più seguito della televisione d’Italia che quest’anno ha compiuto diciassette anni. Il programma televisivo nasce nel settembre del 1996 come versione "adulta" del precedente talk show della De Filippi, Amici. Mentre all'interno di quel programma si discuteva infatti di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio a opinioni di ragazzi, Uomini e donne nasce inizialmente come luogo dove una coppia raccontava la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un dating show, quello che conosciamo tutti. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma qual è il colpaccio che Queen Mary starebbe per mettere a segno? Alla corte di Maria De Filippi potrebbe tornare un volto noto di Uomini e donne, anzi il volto per eccellenza: quello di Costantino Vitagliano, il tronista di tutti i tronisti. A quanto pare, come rivela il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 19 ottobre, Costantino sarebbe stato contattato per prendere parte al Trono Over (gli anni passano anche per lui), e al momento il diretto interessato starebbe tentennando di fronte all’offerta.

“Costantino Vitagliano il re dei tronisti, l’unico, il primo tronista per eccellenza, sembra sia stato chiamato per fare il Trono Over da Maria De FIlippi. Sembra che lui stia pensando all’offerta fatta da Maria. Dopo la morte della madre sembra che gli siano tornati gli attacchi di panico, di cui ha sempre sofferto. Il bel tronista si divide in questo momento tra Roma dove lavora e Milano dove vive suo figlio.“

Non è un momento facile per Vitagliano, che ha da poco perso l’amata madre e in seguito a questo lutto è tornato a fare i conti con gli attacchi di panico di cui ha sempre sofferto. A Verissimo, recentemente, l’uomo ha parlato di questa grave perdita: ‘’Il 21 agosto è morta la donna più importante della mia vita, lei mia ha sempre sostenuto e ora non è più qui con me […] È stata una cosa molto forte, si è ammalata 3 anni fa quando è nata mia figlia, ho vissuto un momento di gioia e uno di dolore nello stesso momento’’.

“Non c’è più”. Lacrime e dolore per Costantino Vitagliano: il terribile lutto. E rivela: “Soffro di attacchi di panico”