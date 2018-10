A ridosso tra gli anni Ottanta e Novanta Corrado Tedeschi è stato uno dei protagonisti della televisione e del teatro italiano, noto al grande pubblico per aver condotto programmi come 'Il gioco delle coppie', 'Doppio Slalom' e aver partecipato a 'Buona Domenica' con Lorella Cuccarini. Per lungo tempo l'attore è scomparso dalla scena pubblica per ricomparire un anno fa nel cast della fiction ''Un posto al sole''. L'attore e conduttore aveva deciso di ritirarsi dalle scena per combattere un cancro al colon e in una recente intervista ha raccontato quei momenti. "Dieci anni fa ho avuto un cancro al colon: avevo solo il 50% di possibilità di sopravvivere. Oggi mi sento in dovere di andare in tv e ovunque a dire ‘fate la colonscopia', è fondamentale per la prevenzione", si è raccomandato Tedeschi che oggi sta bene e ha ripreso in mano la sua vita. Ospite di Caterina Balivo a ''Vieni da me'', l'attore ha ha svelato alcuni aneddoti della sua vita privata. (Continua a leggere dopo la foto)



“Sono arrivato a Genova dalla Sicilia. - ha spiegato lo storico conduttore de ''Il gioco delle coppie'' - Oltre ai miei figli e al teatro una delle mie passioni più grandi era il calcio. Venni preso dalla Sampdoria, la squadra dai colori più belli del mondo. Purtroppo mi hanno rovinato le donne. Convocato tra i più grandi mi mandarono via perché un giorno mi presentai agli allenamenti vestito come la sera prima. L’allenatore mi mandò via. Andavo al liceo, ma le mie grandi passioni erano il teatro e il calcio, tanto che poi ho dovuto fare delle scelte. Mio padre mi ha diseredato più volte per questo”.

Anche in questa occasione il conduttore ha raccontato la sua battaglia contro il tumore: “Qualche anno fa mi ammalai per un cancro. È una cosa che ha segnato la mia vita. Esperienza terribile. Non mi sono mai chiesto perché fosse successo a me. Per fortuna ero dalla parte giusta e sono riuscito a sconfiggerlo. Alcuni mi dissero di aver seguito il mio consiglio di visitarsi per poi scoprire di avere la mia stessa malattia. Consiglio a tutti di farla per prevenzione”.

Nato nel 1952, Corrado Tedeschi ha due figli: Camilla, nata nel 1996 e attrice, e Jacopo, nato nel 1982 da un matrimonio precedente. Corrado Tedeschi è single. Padre di due figli e anche nonno, l'attore ha anche spiegato il motivo per cui non ha una donna al suo fianco: "Mal sopportavano la mia irrequietezza. Difficile convivere con uno così. Le donne hanno bisogno di sicurezza e le capisco. Anche sul lavoro ho pagato un prezzo per la mia instabilità. Il mio sogno era diventare il Cary Grant italiano. Alla fine non è andata, ma sono contento così".

Ricordate Rosanna Lambertucci? Che fine ha fatto e com’è oggi la storica conduttrice