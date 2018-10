Valeria Marini è stata la regina indiscussa di Temptation Island Vip. Oltre alla sua simpatia, alla spigliatezza e alla naturalezza, quel che tutti hanno notato è la forma fisica perfetta della Marini che, al reality, è apparsa più in forma che mai. Ma come ha fatto Valeria Marini a perdere tutti quei chili? È stata la stessa showgirl a spiegarlo in un’intervista al settimanale Gente: “Mi sono asciugata con la dieta Tisanoreica”, ha fatto sapere Valeria che non ha mai nascosto di apprezzare il buon cibo, i dolci in particolare. La Dieta Tisanoreica si differenzia dalla classica dieta chetogenica in quanto mitiga gli effetti della chetosi mediante l'utilizzo delle piante (si definisce infatti dieta fito-chetogenica). Si tratta di una dieta ipoglicidica, normoproteica e ipocalorica che permette di nutrire l'organismo con completezza anche in una fase di parziale squilibro come quella del dimagrimento. Capito come ha fatto a tornare in forma? Ecco. Continua a leggere dopo la foto

Ma se Valeria Marini è apparsa in quella forma smagliante, la ragione è anche un’altra: il suo lavoro. La Marini fa una vita molto frenetica e, tra treni, aerei, viaggi vari, non sta ferma un attimo. E quindi brucia anche molte calorie. Ma diciamo la verità: anche Temptation Island Vip le ha fatto bene: come ha detto più volte, nel villaggio ha trascorso 21 giorni bellissimi che le hanno persino reso la pelle più levigata. Continua a leggere dopo la foto

E visto che Valeria sta attraversando un momento difficile (ha infatti chiuso la relazione con il fidanzato Patrick Baldassari) ha proprio bisogno di sentirsi e vedersi bella. Ora non le resta che realizzare il sogno più grande della sua vita cioè quello di avere un figlio. Non lo ha mai nascosto, anzi, da tempo dice di voler diventare madre ma finora non è stato mai possibile. Beh, in effetti in amore le cose per lei non sono mai andate granché e ora merita di veder realizzare i propri sogni. Continua a leggere dopo la foto

Lo ha ammesso anche lei: nell’intervista a Gente la Marini ha detto di non essere mai stata molto fortunata in amore. E, tra le altre cose, essendosi dedicata più al lavoro che alla famiglia, si ritrova con il desiderio di avere quel figlio che non è mai riuscita ad avere fino a oggi. Per la precisione Valeria vorrebbe avere una bambina. E se le cose, con gli uomini, non andassero nel modo giusto, potrebbe procedere con l’adozione. Intanto, in queste ultime ore, si parla di un nuovo amore per la showgirl.

