Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni. L'ex velina di Striscia la Notizia, sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri e mamma di Skyler Eva, ha scelto Los Angeles come nuova casa. Lì, insieme all'amica e collega Maddalena Corvaglia, ha aperto un centro sportivo e lavora come modella per campagne pubblicitarie. Eli ha scelto gli Stati Uniti, ma in futuro vede la sua vecchiaia in Italia. ''Di certo non voglio invecchiare negli Stati Uniti. Se mio marito, Brian Perri, avesse le stesse possibilità di guadagno in Italia ci trasferiremmo subito'', aveva spiegato la showgirl. Intanto la Canalis ha iniziato a tornare in Italia per lavoro, come le riprese de ''L'Isola di Pietro 2'', la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide con Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni, pediatra disponibile e dal sorriso sempre pronto e di ritorno su Canale 5 nella prima serata di domenica 21 ottobre.



Oltre al ritorno di tutti i personaggi più amati della prima serie, da Chiara Baschetti a Michele Rosiello, da Alma Noce a Federico Russo, ecco l’ingresso della bellissima Elisabetta Canalis. La prima puntata sarà incentrata proprio su Giulia Canale (interpretata dalla Canalis), giovane assassinata, su cui Pietro Sereni (Gianni Morandi) indagherà a fondo. L'anticipazione di Davide Maggio su L’Isola di Pietro 2 spiega che la nuova stagione si aprirà subito con dei colpi di scena: i telespettatori vedranno infatti Elisabetta Canalis stesa a terra e priva di vita.

Questa scena innescherà dei meccanismi che renderanno nuovamente precaria la tranquillità raggiunta dal medico di Carloforte e dalla sua famiglia. Giulia Canale è legata ad Alessandro (Michele Rosiello) e questo renderà il corso delle indagini molto più complicato. Lo stesso Alessandro verrà messo a dura prova. La felicità familiare che il pubblico ritroverà in apertura della prima puntata, quindi, sarà presto spezzata. Al dramma di Caterina si aggiunge infatti – sin dalle prime scene - l’omicidio di una donna.

Come detto di tratta Giulia Canale (Elisabetta Canalis), fidanzata di un noto imprenditore della zona, Ignazio Silas (Stefano Dionisi) e legata in qualche modo ad Alessandro, che sconvolgerà ancor di più gli equilibri della famiglia. Uno dei sospettati è un giovane ragazzo, Diego Marra (Erasmo Genzini), un diciassettenne dal passato misterioso di cui solo il medico sembra essere a conoscenza. Il ragazzo è tornato da poco a Carloforte e il dottore lo accoglie in casa sua senza dare spiegazioni a nessuno.

