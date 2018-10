La contessa Patrizia De Blanck la conosciamo tutti, soprattutto per via del suo conclamato odio verso la Marchesa D’Aragona. Quando parla di lei è sempre così furiosa che a volte si dimentica il passato difficile che ha vissuto. La contessa Patrizia De Blanck, ospite in una delle vecchie puntate del programma di Barbara D’Urso Pomeriggio 5, ha raccontato il suo dramma. Di che si tratta? Di una malattia che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua vita. Patrizia De Blanck ha rischiato di perdere la vita per una dacriocistite, ovvero un’infezione del sacco lacrimale. La dacriocistite è un'infiammazione del sacco lacrimale che spesso è causata da un'infezione batterica, di solito conseguente ad un'ostruzione del condotto naso-lacrimale. I sintomi? Dolore, arrossamento, edema del tessuto ed eccessiva lacrimazione. Se si fa pressione sopra il sacco lacrimale, in genere si assiste alla fuoriuscita di materiale purulento. Continua a leggere dopo la foto

La dacriocistite è una malattia seria che, oltre a essere dolorosa e fastidiosa, provoca anche deformazione del viso. In una puntata di Pomeriggio 5 di qualche tempo fa, in collegamento insieme a sua figlia Giada, Patrizia De Blanck rivelò che l’estate precedente aveva pianto tanto per la morte del suo cane al quale era legata: “La scorsa estate, ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione. Ma non vado mai dal medico”. Continua a leggere dopo la foto

È stato per merito di Giada che la contessa ha deciso di farsi curare: “Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un’altra notte così sarei morta per una meningite fulminante”. Una cosa terribile. Per fortuna che Giada ha avuto un sesto senso e ha insistito con sua madre. Altrimenti ora chissà cosa sarebbe successo. Continua a leggere dopo la foto

“Bisogna seguire i segnali del corpo – ha aggiunto Giada - Questa volta mia madre mi ha dato retta e sono riuscita a portarla in ospedale. Ha rischiato veramente di morire”. Grazie a Giada, la contessa Patrizia De Blanck si è rivolta al centro oftalmico di Roma dove è stata curata. Un ringraziamento speciale va ai medici che l’hanno salvata. E a sua figlia, ovviamente…

