Francesca Cipriani in ospedale. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Francesca Cipriani ha raccontato un fattaccio accaduto domenica 14 aprile 2018. Nel salotto di Barbara D’Urso la ex Pupa ha raccontato di essere stata trasportata da un’ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano. Un racconto tremendo condito dalla paura di Francesca Cipriani. La showgirl non riusciva a respirare e i medici hanno subito pensato al peggio e hanno ipotizzato un’embolia polmonare. Per fortuna, però, non era così: dopo avere eseguito tutti i controlli del caso, si è scoperto si trattava semplicemente di un virus intestinale. “Domenica sono stata male – ha detto la Cipriani - Sono stata portata all'ospedale Niguarda di Milano con l'ambulanza. Ho preso un virus intestinale. Saluto tutti i dottori della struttura, che sono stati molto bravi. Mi hanno fatto anche una tac con contrasto perché pensavano ad un'embolia polmonare dal momento che non respiravo”. Continua a leggere dopo la foto

“Sono viva e vegeta, grazie a tutti i dottori”, ha detto felice Francesca che, lì per lì, si è spaventata molto. Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene. Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha lanciato un appello dalle pagine del settimanale Spy: ha chiesto di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip. E ora bisogna capire se sarà accontentata o meno. La motivazione per cui vorrebbe entrare? Un uomo. Continua a leggere dopo la foto

La Cipriani ha perso la testa per Walter Nudo e vorrebbe entrare nella casa per vederlo e anche per farglielo sapere. “Seguo il Gf Vip anche la notte – ha confessato Francesca Cipriani - Perché c’è un concorrente che mi fa dimenticare di dormire. La sua bellezza è palese, però oltre all’aspetto esteriore c’è molto di più: è un uomo con la ‘u' maiuscola, è profondo. Mi piace la sua pacatezza, la sua allegria, la solarità. Voglio assolutamente conoscerlo. Il suo nome è Walter Nudo”. Continua a leggere dopo la foto

Sarebbe pazza di lui al punto di essere pronta a incontrarlo: “Vorrei che mi chiamassero in studio per parlargli. Vorrei scoprire la sua anima perché nella Casa sta dimostrando di essere non solo un bell'uomo, ma molto di più. E io penso che sarei la donna adatta per lui. Il ruolo di bionda svampita fa parte di me, però io sono ben altro. Non mi sono mai accontentata della superficialità”.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani vuole entrare nella casa: “Devo parlargli, lo amo troppo”