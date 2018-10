Proprio ora che il percorso di Mara Fasone a Uomini e Donne sembrava aver preso una piega diversa rispetto al 'disastro' dell'inizio, arrivano i guai. Appena si è seduta sul trono, la bella siciliana ha infatti avuto parecchi problemi. Col pubblico, che la considerava altezzosa e strafottente; coi corteggiatori, che lamentavano i suoi modi aggressivi e l'accusavano di superficialità. E persino con la collega di trono Teresa Langella, con cui discute a ogni puntata. Ma ora sembra che abbiano chiarito e sepolto l'ascia di guerra, dopo lo sfogo di Mara andato in onda l'altro giorno. Adesso, si diceva, la Fasone ha trovato dei punti di riferimento tra alcuni suoi corteggiatori. In Andrea Dal Corso (Andrew di Temptation Island), che ha invitato personalmente in studio, e in Giovanni e Rodolfo. Anche di recente, Mara ha ammesso di voler trovare un uomo e si è detta molto dispiaciuta di non riuscire a far emergere i lati positivi del suo carattere davanti alle telecamere. (Continua dopo la foto)



A rompere le cosiddette uova nel paniere, però, è arrivato Gianni Sperti, che ha fatto una 'segnalazione bomba' su di lei. L'opinionista, rivelano le anticipazioni della registrazione del 17 ottobre scorso, ha rivelato un segreto che la bella tronista siciliana avrebbe tenuto nascosto alla produzione. Ahia! In sostanza Mara sarebbe rimasta in contatto con il suo ex fidanzato. Si sono lasciati da poco e, secondo quanto scoperto dall’opinionista, i genitori di lei lo incontrerebbero ogni volta che vengono a Roma, dove Mara alloggia in un residence.

La Fasone, messa alle strette, ha provato a giustificarsi ribadendo di essere single e di non voler tornare insieme al suo ex, con cui è finita qualche mese fa. Ma ha ammesso anche che i suoi genitori sperano ancora in un loro ritorno di fiamma e che non vedono affatto di buon occhio la sua partecipazione a Uomini e Donne. E che succede adesso, dopo questa segnalazione pesante? Come riporta il sito Gossip e tv, le pressioni esterne potrebbero presto portare la tronista a mollare il trono senza scegliere.

Dopo tutto il clamore su Sara Affi Fella e le bugie smascherate in puntata, quello che si sta creando attorno al suo trono dopo la rivelazione di Gianni rischia infatti di soffocarla e di spingerla ad abbandonare il programma. Non ce lo auguriamo, ci mancherebbe, così come i fan si augurano chiarezza e trasparenza, dopo quanto accaduto con Sara, che era amatissima ai tempi del suo percorso all'interno di Uomini e Donne. La sua scelta è stata una delle più seguite in tutta la storia della trasmissione ma è finita malissimo. E i fan non dimenticano.

