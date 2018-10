Erano anni che i fan, o almeno alcuni, di Uomini e Donne aspettavano il ritorno di Karina Cascella. E, almeno per una puntata, sono stati finalmente accontentati. Lo sapevamo già dalle anticipazioni sul trono classico: la ex opinionista è tornata in studio, si è seduta accanto a Gianni Sperti e ha 'cantato'. Era questo il motivo per cui ha contattato la redazione di Maria De Filippi: smascherare uno dei corteggiatori di Teresa. Federico Rubini, uno dei suoi preferiti, tra l'altro. La Cascella ha rivelato che il ragazzo avrebbe di recente trascorso una notte di passione con una sua amica dopo un'uscita di gruppo. Si tratterebbe di Francesca, proprio l'ex fidanzata di Federico. Lui ha negato tutto, ma la Langella, delusa e in lacrime, alla fine l'ha eliminato. Non abbiamo ancora visto in tv la seconda parte, ma pare che per avere le idee ancora più chiare, dopo essere stata raggiunta in camerino dal corteggiatore, Teresa abbia voluto fare una videochiamata a questa Francesca. (Continua dopo la foto)



La ragazza ha confermato la serata trascorsa con Federico, sottolineando anche di aver fatto l'amore con il corteggiatore in macchina. E se già aveva deciso di mandarlo via, dopo questa confessione la tronista non ha avuto alcuna esitazione e l'ha eliminato. Anche se Federico, fino all'ultimo, ha continuato a negare. Ma concentriamoci su Karina e sulla puntata di Uomini e Donne di cui è stata protagonista. Appena entrata, l’opinionista ha salutato con grande affetto e emozione i suoi ex colleghi e la conduttrice, Maria De Filippi.

E proprio Maria si è complimentata con Karina per le sue future nozze, annunciate pochissimo tempo fa. Ma ai telespettatori non è sfuggito un altro dettaglio. Come riporta il sito Gossip e tv, infatti, durante la puntata con Karina sul web hanno iniziato a circolare alcuni commenti, neanche troppo carini, nei suoi confronti. Ed è stata la stessa Cascella, poi, a parlarne nelle Storie di Instagram. Cosa è successo? Quando si è seduta accanto al suo ex collega e amico Gianni, Karina, che indossava un vestito corto, ha accavallato le gambe e molti hanno fatto notare qualche buchetto di cellulite.

Capirai: come se la ritenzione idrica non fosse comune a tutte le donne! Ma evidentemente qualche 'fan' è andato sul pesante, quindi la Cascella è voluta intervenire su Instagram. “Sono umana. Quindi quando accavallo le gambe si vede qualche buchetto”, ha detto in una Storia dove, con ironia, ha scherzato su questa “grande scoperta”, visto che più o meno ne soffrono tutte le donne del mondo. Ha anche detto che non le interessa affatto di non apparire perfetta perché non lo è.

