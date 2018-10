Soleil Sorge e Marco Cartasegna sono entrambi usciti da Uomini e donne, ma non insieme. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, lei corteggiava Luca Onestini ed è stata la sua scelta. Lui invece ha scelto Federica Benincà. L’attrazione tra loro, però, c’è sempre stata e per un periodo hanno fatto qualche esterna suscitando tanta polemica in studio. Una volta usciti dalla trasmissione, la storia di Marco è finita praticamente subito. Soleil e Luca invece si sono lasciati mentre l’ex tronista era dentro il Grande Fratello Vip. Forse il pubblico di Uomini e Donne aveva sempre saputo che prima o poi Soleil e Marco sarebbero finiti insieme, che erano fatti per stare insieme, e così è stato. Ma non senza polemiche. I due sono stati criticati tantissimo. Mentre Luca Onestin era nella casa del Grande Fratello Vip i due hanno iniziato a vedersi di nascosto poi la storia è inevitabilmente stata scoperta. Con una lettera inviata e letta dallo stesso Luca in diretta, Soleil ha messo un punto e ha cominciato, non certo senza polemiche, a frequentare apertamente l'ex tronista di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)



Foto social, ospitate in tv e servizi, poi l’oblio, Marco Cartasegna e Soleil Sorge hanno deciso di vivere la loro storia in totale privacy (social a parte). Ma che fine hanno fatto? I due hanno iniziato a lavorare come travel blogger e hanno aperto anche un canale YouTube: ‘’Paesaggi strepitosi, l’incontro di culture, profumi e sensazioni. È stato in assoluto uno dei più bei viaggi della mia vita. Siamo stati a Tel Aviv, Gerusalemme e poi nel deserto del Negev, dove abbiamo dormito per due notti in tenda’’, aveva detto Marco al magazine di Uomini e Donne nel maggio del 2018.

Ma a settembre è arrivata la batosta per i fan della coppia. Soleil e Marco si sono lasciati. “Avrete notato in molti che ultimamente io e Marco non ci siamo fatti vedere più di tanto insieme ultimamente. - aveva scritto l’ex corteggiatrice di UeD - Questo non solo perché volevamo tenere il nostro rapporto privato e per salvaguardarlo, ma perché stavamo affrontando un periodo un po’ difficile. Per vari motivi non stavamo andando più d’accordo, e già da agosto ci eravamo presi una pausa".

‘’Oltre ad aver confermato le voci di una crisi di coppia, la Sorge ha continuato: "Ad oggi abbiamo deciso ufficialmente di mettere fine a questa relazione, perché non eravamo più felici come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto. Siamo rimasti in ottimi rapporti, c’è comunque tanto rispetto, tanta stima e tantissimo affetto. Abbiamo condiviso una relazione per un anno. Sicuramente non è un momento facile per nessuno dei due e vi chiedo di rispettare questa cosa". Diverse le cose tra Luca Onestin e Ivana Mrazova. I due stanno ancora insieme e la loro storia va a gonfie vele.

