Sonia Bruganelli torna nel salotto di Matrix e ammette: "Non è facile fare la moglie di Bonolis". Ospite di Nicola Porro nella trasmissione di Canale 5 la donna parla di famiglia, lavoro, ma anche di haters. Da tempo infatti la donna è al centro di numerose polemiche per la sua ‘condotta’ sui social network, dove non ha paura di esibire le proprie fortune e i propri agi, anche a rischio di sollevare ogni volta un polverone. E a Porro rivela: "Io non disco che sia difficile. Non capisco la polemica da dove nasca. Non dico agli altri: ‘Guardate che bello quello che vivo e che faccio e voi no, non dico dovete vivere così se no siete degli sfigati. Io condivido momenti della mia vita e scelgo quali far vedere e quali no. Non mi interessa il fatto che ad alcuni possa non piacere perché non sono un personaggio pubblico a tutto tondo, non faccio pubblicità sui miei social, quindi sono libera di dire e fare quello che mi pare". (Continua a leggere dopo la foto)



La signora Bonolis, Sonia Bruganelli, ospite di Matrix si dà anche una spiegazione sul perché la gente sia così severa con lei, e svela un particolare inedito: "Ci sono le persone che hanno una vita che non le soddisfa e hanno la possibilità di sfogarsi, ci sono le donne che si chiedono il perché io abbia avuto questa fortuna. Il fatto che io possa aver studiato a loro non interessa. Io rispondo ad alcuni, e dico loro: vabbè... ma parliamo. È successo a volte che poi molte persone conoscendomi un po’ di più poi mi siano diventate amiche". (Continua a leggere dopo la foto)

Sonia Bruganelli, a proposito di haters, è tornata a parlare del caso jet privato spiegando che è una necessità di famiglia a causa della malattia della primogenita, Silvia. "Avevo convinto io Paolo a noleggiare il jet, siamo tanti e Silvia, la primogenita, ha dei problemi motori per cui fino a poco tempo fa si spostava solo in carrozzina. Perché non ne parliamo molto? Il dolore è privato, prenderei centomila like, ma è roba solo mia". Della malattia della figlia Sonia Bruganelli ne aveva già parlato in passato a Domenica In: "Silvia è stata l’evento che ha sconvolto la mia vita. All’inizio ci ha spaventato, è stata un uragano nella nostra esistenza". (Continua a leggere dopo la foto)



"Quando è nata aveva un problema cardiaco e ha dovuto subire subito alcuni interventi. Durante una di queste operazioni, ci sono state delle complicazioni e lei ha riportato alcuni problemi motori. Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo...". aveva già detto Sonia Bruganelli che adesso è tornata a parlare della malattia della figlia a Matrix, negli studi di Nicola Porro.

