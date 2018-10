La guerra fredda tra Mara Venier e Barbara D'Urso, le due regine della domenica che si contendono settimana dopo settimana il primato dello share con Domenica In e Domenica Live, finisce su ''Nuovo'' con una dichiarazione bomba. A parlare è una fonte del settimanale, che accusa la Mara Nazionale di aver scopiazzato il lavoro dell'amica e collega Barbarella. “Barbara D’Urso ha vinto per anni e anni contro la concorrenza ma non ha mai esultato mentre Mara e suo marito fanno commenti e dichiarazioni trionfalistiche sui dati di ascolto. Barbara si sente tradita. - si legge sul settimanale - Ci si può fare concorrenza anche rispettandosi. Mara ha cominciato a copiare persino le storiche saghe lanciate da Domenica Live. Come il triangolo amoroso tra Albano, Romina e Loredana Lecciso o querelle tra Gina Lollobrigida e l’ex marito Javier Rigau. Pure lo stile grafico di certi servizi è stato clonato''. (Continua a leggere dopo la foto)



La fonte non si ferma qui e ha proseguito con la pioggia di critiche contro la conduttrice di Domenica In. ''La conduttrice Rai non ha esitato a scippare volti storici a Barbara e persino a riprendere i temi che lei affronta su Canale 5. Non è un caso sei i politici del momento scelgono Domenica Live, per parlare alla pancia del paese quella che sposta i risultati elettorali”. ''La delusione di Barbara D’Urso: Mara ha tradito l’amicizia di Una vita” è questo il titolo che si legge sulla copertina della rivista Nuovo in edicola questa settimana.

Una copertina che conferma quindi le voci circolate nelle ultime settimane, secondo le quali le due conduttrici sarebbero arrivate ai ferri corti tanto da non rivolgersi più la parola. Queste le accuse fatte nell’articoli di Nuovo dove tra l’altro, ancora una volta, si parla di dati auditel non reali. Due mesi fa Mara Venier aveva commentato così la 'rivalità' con Barbara D'Urso e la sua ''Domenica Live''. “La concorrenza? Amore, Barbara è una bomba, una macchina da guerra! Che vuoi fare? Faremo quello che possiamo. Non esiste contraltare, ognuno fa il suo e peraltro io e Barbara siamo amiche, c’è una reciproca stima profonda''.

''Ci siamo chiamate l’altro giorno, - si leggeva ancora nell'articolo - lei stava sul set della Dottoressa Giò e io le ho detto: ‘Guarda, noi rimaniamo noi. Ci conosciamo da tutta la vita anche se qualcuno ora ci metterà l’una contro l’altra, però è il gioco e ci sta’. L’importante è che ognuno faccia il proprio lavoro. Lei è fortissima, è inutile negarlo, per cui mi farà un mazzo tanto, però io cercherà di fare il mio''.

