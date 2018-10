C'è chi sognava di entrare al Grande Fratello Vip 3 e c'è riuscito. C'è chi, invece, con un pizzico di ritardo, vorrebbe poter entrare all'interno della casa più spiata d'Italia. Parliamo di Francesca Cipriani: la showgirl e soubrette, scoperta da Enrico Papi ormai una decina d'anni fa, diventata celebre grazie a reality-show come 'La pupa e il secchione', ammette di esser pronta a far il suo ingresso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Anzi, più che 'ammettere' si lascia andare a un disperato appello spinto da una voglia pazzesca di poter conoscere una persona in particolare: Walter Nudo. Lo ammette proprio Francesca Cipriani che alla rivista Spy si racconta senza peli sulla lingua e confessa questo folle desiderio.

"Seguo il Gf Vip anche la notte. Perché c’è un concorrente che mi fa dimenticare di dormire. La sua bellezza è palese, però oltre all’aspetto esteriore c’è molto di più: è un uomo con la 'u' maiuscola, è profondo. Mi piace la sua pacatezza, la sua allegria, la solarità. Voglio assolutamente conoscerlo. Il suo nome è Walter Nudo". (Continua a leggere dopo la foto)



Francesca Cipriani parla di Walter Nudo con gli occhi a cuoricino. Le confessioni che fa al settimanale Spy sul concorrente del Grande Fratello Vip 3 lasciano tutti esterrefatti: "Vorrei che mi chiamassero in studio per parlargli. Vorrei scoprire la sua anima perché nella Casa sta dimostrando di essere non solo un bell'uomo, ma molto di più. E io penso che sarei la donna adatta per lui. Il ruolo di bionda svampita fa parte di me, però io sono ben altro. Non mi sono mai accontentata della superficialità". (Continua a leggere dopo la foto)

Francesca Cipriani confessa il suo pensiero su Walter Nudo, protagonista al Grande Fratello Vip 3: "Penso che Walter cerchi una donna in gamba, sincera, schietta, come lo è lui e lo sono io. Per me lui è un buono, un essere umano con una luce: è questo che io cerco in un uomo, la bontà, tra tutta la cattiveria che ho dovuto affrontare. Anche lui ha sofferto molto: ho saputo che lui da ragazzo era un po’ grasso e ha dovuto sopportare episodi di bullismo. Anche a me è successo: ero il capro espiatorio del gruppo e per molto tempo avevo addirittura paura a uscire di casa. Questa è una cosa che abbiamo in comune. E neppure io sono stata fortunata in amore: ho conosciuto persone opportuniste, che mi hanno fatto del male". (Continua a leggere dopo la foto)



E proprio sulle storie d'amore di Francesca Cipriani, la diretta interessata rivela al settimanale Spy che Walter Nudo non è l'unico a non fare l'amore da tanto tempo. "Per me è passato ancora più tempo di Walter", svela Francesca Cipriani al settimanale. "Mi viene da sorridere perché la gente non mi crederebbe mai, vedendo quanto sono appariscente e prosperosa, però la verità è questa. Purtroppo...".

