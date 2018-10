Assoluta protagonista di questa edizione di Uomini e Donne trono Over è certamente Gemma Galgani. La dama torinese, dopo aver rotto con Giorgio Manetti lo scorso anno ed esser sempre stata al centro delle cronache proprio per questa love-story, adesso è alla ricerca di una nuova storia d'amore. In queste ultime puntate del dating-show di Maria De Filippi sembra esserci un cavaliere in particolare pronto a conquistare Gemma Galgani: parliamo di Rocco Fredella. Lo scorso martedì, quest'ultimo ha dato prova di voler fare sul serio con la dama torinese: non potendo più sopportare le offese rivolte alla donna, ha affrontato il critico Gian Battista a viso aperto. "Ma tu alle donne che cosa dai?", questa la frase con cui lo spasimante della dama torinese ha criticato il comportamento, non certo da gentleman, dell’altro concorrente.

Gemma Galgani è davvero interessata a Rocco Fredella? I dubbi sono inevitabili guardando le ultime puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over. Quello che appare certo è che il cavaliere prova davvero dei sentimenti per la dama.



Dicevamo di una Gemma Galgani assoluta protagonista a Uomini e Donne trono Over. Ieri, per esempio, prima di essere offesa da Barbara De Santi, la dama torinese ha sfoggiato tutta la sua 'classe' in passerella. La dama torinese ha creato una 'pozione magica' per sedurre tutti gli uomini del Trono Over poi ha indossato un abito lungo color cipria, con un boa e paillettes luccicanti. L'outfit è stato molto apprezzato, non solo dal parterre maschile del programma, ma anche dalla stilista Anahi.

"Io spero che quest'anno acquisti più consapevolezza – hanno detto gli opinionisti a Uomini e Donne -, si trovi un signore di una certa età, come lei, e che la pozione magica davvero funzioni e dia i suoi frutti". Intanto, Gemma Galgani ogni tanto si ricorda anche di mettere un po' di pepe all'interno di Uomini e Donne. Come fatto proprio con Gian Battista Ronza qualche puntata fa. Durante un battibecco tra la dama Barbara De Santi e il cavaliere Nino si è inserita proprio la dama torinese. Il punto della questione, che disturba Nino, è la troppa differenza d'età tra la dama mantovana e il cavaliere Gian Battista Ronza. Gemma Galgani, che a suo tempo era stata criticata proprio dalla De Santi per aver ballato con David, cavaliere del dating-show più giovane di ben ventinove anni si è inserita a gamba tesa.



Gemma Galgani, più volte accusata da Ronza di non c'entrare nulla con la questione, la dama torinese ha perso le staffe: "E tu pensa alle piastrelle. Gian Battista a me non mi asfalti come le piastrelle". Parole durissime. E si prevedono giorni duri nel salotto di Uomini e Donne trono Over.

