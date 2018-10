Anna Moroni, che fine ha fatto? Ricordate la simpatica cuoca al fianco di Antonella Clerici ne 'La Prova del Cuoco'? Ebbene sì, andata via la storica conduttrice televisiva dal cooking-show, anche lei ha deciso di dire stop al programma televisivo di Raiuno. Una vita al fianco di Antonella Clerici e dietro ai fornelli. E adesso, Anna Moroni, cosa fa? Beh, lo scorso maggio aveva annunciato di esser pronta a diventare nonna a tempo pieno: la cuoca, però, non è rimasta con le mani in mano e adesso ha già cambiato progetti. L'aria di casa, probabilmente, le dà troppa noia ed è per questo che Anna Moroni si è messa in gioco in un nuovo programma televisivo. Il nuovo format, in onda su Rete4 a partire dal 22 ottobre 2018, prenderà il nome di 'Ricette all'italiana'. "Lo scorso giugno mi sentivo stanca - spiega a Tv Sorrisi e Canzoni - per questo ho deciso di abbandonare La prova del cuoco. E poi mi sembrava giusto finire con Antonella Clerici un percorso lungo tanti anni". (Continua a leggere dopo la foto)



Anna Moroni, però, dopo un periodo di riposo è pronta a tornare dietro i fornelli per motivi di lavoro: "A settembre chi mi incontrava per strada mi supplicava di tornare in qualche programma televisivo. Magari proprio a La prova del cuoco... e poi mi è arrivata una telefonata inaspettata". Qualche settimana fa, infatti, Anna Moroni ha ricevuto una chiamata che le ha aperto le strade per la nuova avventura: "A fine settembre è arrivata una telefonata di Elio Bonsignori, il produttore del programma, che io non conoscevo. Mi ha chiesto: 'Signora, posso venire a parlarle?'. È venuto, si è seduto, gli ho offerto il caffè e il ciambellone esattamente come ho fatto con lei. E mi ha parlato del programma: ricette italiane, semplici semplici...". (Continua a leggere dopo la foto)

Anna Moroni ammette di averci pensato un pochino. Anzi, prima di dire sì a Bonsignori, ne ha voluto parlare anche con il marito: "'Tonino, io a casa tutto il giorno non ci so stare: mi verrà la depressione... Bisogna che faccia qualche cosa'. E ho accettato - spiega la cuoca a Tv Sorrisi e Canzoni - tanto i nipoti sono cresciuti. E chi li vede più?!". Quale sarà il format del nuovo programma televisivo? A dare un'idea è sempre la Moroni che evidenzia: "Una ricetta per ogni puntata. Italiana, semplice, e soprattutto voglio puntare sui consigli. Su come fare la spesa, sul fare attenzione alla stagionalità dei prodotti. E poi voglio svelare i piccoli trucchi per far riuscire bene qualsiasi ricetta: la cucina è piena di segreti". Nella lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Anna Moroni parla anche di Antonella Clerici: "Non mi manca... ma perché ci sentiamo tutti i giorni. Il nostro è un rapporto che va al di là del mondo lavorativo. Per me è come una quarta figlia, ha l'età di mio figlio Alessandro". (Continua a leggere dopo la foto)



Anna Moroni è stata l'insegnante di Antonella Clerici per quanto concerne il mondo dei fornelli: "Ora ci ha preso la mano. Ha imparato a fare bene le polpette, il risotto, il vitello tonnato, anche se su quello non andavo d’accordo perché quando frullo il tonno non ci metto tante carote, invece lei sì perché era una ricetta della mamma. E poi soprattutto i dolci. I biscotti ai 5 cereali li fa quasi tutti i giorni perché piacciono tanto a Maelle...". E su La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, Anna Moroni a Tv Sorrisi e Canzoni spiega: "Lo guardo, ma è molto cambiato. È normale che sia così: ogni conduttrice si cuce il programma su di sè. Certo, quando Elisa sostituì Antonella durante la gravidanza (la Isoardi condusse dal 2008 al 2010, ndr) era più spontanea. Mi piacerebbe che ritrovasse un po’ di quella naturalezza...".

