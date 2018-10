Non si riesce nemmeno a immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. L'opinionista, ormai storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti, si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una 'guerra', quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. Tanto che in una delle ultime puntate è dovuta intervenire persino Maria, la padrona di casa, per calmare gli animi delle due. Che sono addirittura arrivate alla mani, con Tina che spingeva Gemma fuori dallo studio. Anni fa, proprio a Uomini e Donne l'opinionista ha incontrato quello che è poi diventato suo marito e il padre dei suoi tre figli poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la separazione tra la Cipollari e Chicco Nalli. Che sono comunque rimasti in ottimi rapporti, anche adesso che lei ha un nuovo amore. Per mesi è girata la voce di una relazione con Vincenzo Ferrara e da poco è arrivata la conferma. (Continua dopo la foto)



La Vamp di Uomini e Donne e il ristoratore fiorentino ormai non si nascondono più: sono usciti allo scoperto. Tina ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dallo loro vacanza romantica a Venezia confermando di fatto i rumor. Lui è un amico di Giorgio Manetti, l'ex cavaliere del trono over, che infatti in una recente intervista si è detto molto felice della relazione tra i due. Vincenzo, ha detto Giorgio a Nuovo, è una brava persona, molto generosa e disponibile.

In quell'intervista, poi, il Gabbiano si era anche proposto per organizzare le loro future nozze, dal momento che ha da poco lanciato il suo nuovo progetto 'Giorgio Manetti LifeStyle”, che “si occupa principalmente di organizzare eventi sia privati che aziendali, in varie parti del mondo, si legge sul sito”. Beh, anche se Tina e Vincenzo stanno insieme da poco, è questo l'ultimo gossip sull'opinionista.

Colpo di scena: a quanto si vocifera, la Cipollari starebbe pensando al matrimonio con il nuovo compagno Vincenzo. Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha infatti paparazzato la coppia in atteggiamenti amorevoli e ipotizza che tra loro le nozze verranno celebrate a breve. Non è arrivata alcuna conferma ancora, quindi va presa con le pinze questa notizia, ma le persone e lei vicine sostengono che “accanto all’imprenditore della ristorazione, lei sogna di rifarsi una vita”. E lei stessa aveva ammesso che con lui “le cose vanno benissimo. Sono felice ed innamorata“. Saranno presto fiori d'arancio, allora? Vedremo.

