A Mattino Cinque è andato in scena uno scontro tra la padrona di casa, Federica Panicucci, e un ospite, ovvero Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato e soprattutto genero della Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona. O presunta tale, perché è di questo che i principali salotti Mediaset si stanno occupando ultimamente: capire se la Del Secco, ora nella Casa del GF Vip, sia o non sia una nobile. C'è chi si dice convinto, infatti, che in realtà sia un'estetista e che abbia preso il titolo di Marchesa come marchio della sua linea di creme. Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, aveva portato a Pomeriggio Cinque una fattura compilata proprio dalla donna che nell’intestazione recita: “Marchesa d’Aragona” di Daniela Del Secco. Si tratterebbe, dunque, della ragione sociale della società da lei costituita. Signoretti ha poi aggiunto di avere recuperato alcune informazioni secondo le quali la Del Secco sarebbe “figlia di un tranviere e di una casalinga” e “faceva l’estetista a Catanzaro”. (Continua dopo la foto)



Per vederci chiaro, la Panicucci ha invitato a parlare il marito della figlia della Marchesa, che era stato già ospite di Domenica Live ma di fatto non aveva sciolto l'arcano. Il genero di Daniela ha esordito dicendo di non trovare giusto parlare di questo argomento, visto che la diretta interessata si trova dentro la Casa. Poi ha iniziato a parlare di come la Marchesa, che è anche giornalista, sia arrivata ad avere una rubrica sulla rivista di Signoretti. Ma siccome non arriva al punto, la Panicucci lo incalza: “È oppure no una vera Marchesa?”.

L'avvocato, però, non dà una risposta concreta sul titolo nobiliare della concorrente del Grande Fratello Vip e questo suo sorvolare sembra infastidire non poco la padrona di casa. Da qui nasce un botta e risposta che fa calare il gelo in studio. “Sia un ospite cortese”, le chiede visibilmente infastidito il genero di Daniela. E la Panicucci: “Io sono la conduttrice, l’ospite è lei!”. Anche se, a voler proprio essere precisi, ha ragione Gianalberto.

Ha utilizzato, spiega, il termine 'ospite' per fare riferimento a colui che ospita. Termine che però più comunemente viene usato per descrivere chi viene ospitato. In ogni caso seguono altri battibecchi tra la Panicucci e l'avvocato, che non riescono proprio a trovare un punto d'incontro. Alla fine Gianalberto ammette di non avere alcuna prova sul titolo nobiliare di Daniela, ma potrà presentarle lei una volta uscita dalla Casa. “Io mi sono innamorato di Ludovica. Daniela è una persona che mi vuole bene e io ricambio”, dice. E ancora: “Avete già fatto tutto! Avete fatto una sentenza, è un caso che state facendo voi”. Ma la Panicucci non ci sta e dice di averlo invitato proprio per confermare o smentire le voci. Alla fine l'avvocato annuncia che dopo Mattino 5 e Domenica Live non andrà più in tv: “Non interverrò più in tv, dopo domenica e oggi, basta tv per me!”.

