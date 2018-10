“Il mio cancro? Ecco la verità”. Adesso parla Elisa Isoardi. Uno sfogo durissimo

“Mentre in diretta lo specialista elencava i sintomi tipici dei tumori alle corde vocali, io sono impallidita e ho pensato che anche io facevo parte di quella categoria”. Parole di Elisa Isoardi in una vecchia intervista al settimanale DiPiù, a cui ha poi confessato che dopo la puntata in questione, a 'Uno Mattina', ha chiesto allo specialista presente in studio di visitarla e gli ha parlato dei numerosi sintomi che da tempo la stavano preoccupando. Così ha scoperto di avere un tumore. “Mi ha detto che avevo un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra – ha aggiunto la padrona di casa de La prova del cuoco - Mi sono subito fatta operare, altrimenti avrei perso completamente la voce. L’intervento è stato molto delicato e, per fortuna, il materiale tumorale è risultato benigno”. E ancora: “Anche se nella maggior parte dei casi questo tumore risulta benigno, non va certo sottovalutato''. (Continua dopo la foto)



Elisa ha quindi ripercorso quei brutti momenti e raccontato l’intervento molto delicato e in anestesia totale. Intervento riuscito perfettamente per fortuna. “Dopo sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali. Allenamento che seguo tuttora andando dalla logopedista''. Una notizia, questa del tumore alle corde vocali della Isoardi, che è rimbalzata ovunque in queste ultime ore. Ma non è fresca: l'intervista rilasciata alla rivista DiPiù, infatti, risale a quattro anni fa.

Ma alcuni siti devono averla data per nuova e per questo motivo la conduttrice, che ora sta benissimo, si è infuriata. Ha scritto un lungo post su Instagram dove si dice “indignata nel leggere determinate notizie prive di ogni fondamento”. “Ho sempre avuto un grande rispetto per il lavoro dei giornalisti – spiega nel post - cercando di essere disponibile e corretta. Apprezzo le critiche positive, così come tollero le negative purché costruttive. Oggi invece mi sono svegliata apprendendo da molti siti (circa una trentina) di aver avuto un tumore”.





“Sulla salute non si scherza! Non posso altresì accettare che a distanza di anni venga stravolto il contenuto di un’intervista delicata e magistralmente scritta dal giornale DiPiù, diretto dall’ottimo direttore Sandro Mayer che mi conferma personalmente di non aver rilanciato alcuna intervista sull’argomento in questione e che non esiste alcuna anticipazione”, scrive ancora sotto alla foto con Mayer, appunto. Dice anche di essere “profondamente delusa” perché “si tratta di una fake news divulgata con superficialità da molte testate on-Line. La mia è stata una patologia alle corde vocali risolta nel tempo di una breve operazione. Tendo a specificarlo perché nutro profondo rispetto nei confronti di chi è costretto a lottare contro gravi malattie”.

