Da quando si è seduta sul trono, Mara Fasone non ha avuto vita facile a Uomini e Donne. È una delle protagoniste di questa stagione del trono classico, insieme a Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ma in pratica sin da subito ha dovuto fare i conti con le critiche di pubblico e opinionisti. Eppure nel video di presentazione aveva commosso tutti con la sua storia difficile. Non appena ha avuto modo di conoscere i suoi pretendenti, però, sono emersi dei lati del suo carattere che hanno fatto e continuano a far discutere. Lei dice di essere esigente e schietta con i suoi corteggiatori, ma questo suo atteggiamento è passato per strafottenza. I telespettatori social l'hanno accusata di essere superficiale e altezzosa e anche di essere troppo aggressiva con i ragazzi arrivati in studio per conoscerla ("Ascoltatemi bene perché io non ripeto" è stata una delle frasi cult). Senza contare, poi, la polemica nata dopo l'indecisione di Luigi se continuare il suo percorso da tronista o passare dall'altra parte della barricata e corteggiare proprio Mara.



E, ancora, le accuse, da parte di Gianni Sperti e di Teresa, di volere un ragazzo che stia bene economicamente. Insomma, non è un trono facile quello della Fasone, che a ogni puntata si scontra con i colleghi e gli opinionisti del programma. E stando a quanto riportato dalle anticipazioni fornite da Uomini e Donne, nella nuova registrazione succederà anche di peggio. È successo tutto mercoledì 17 ottobre, durante le riprese di una puntata che vedremo in onda fra qualche giorno.

È spuntata fuori una segnalazione pesante su Mara: Gianni Sperti ha rivelato un segreto che la bella tronista siciliana avrebbe tenuto nascosto alla produzione. Ahia! In sostanza Gianni sostiene che Mara sia rimasta in contatto con il suo ex fidanzato. I due si sono lasciati da poco e, secondo quanto scoperto dall’opinionista, i genitori di lei lo incontrerebbero ogni volta che vengono a Roma, dove Mara alloggia in un residence.

La tronista ha provato a giustificarsi ribadendo di essere single e di non voler tornare insieme al suo ex, con cui è finita qualche mese fa. Ma ha ammesso anche che i suoi sperano ancora in un loro ritorno di fiamma e che non vedono affatto di buon occhio la sua partecipazione a Uomini e Donne. Una rivelazione, quella di Gianni, che non sembra aver dato fastidio a Giovanni, uno dei corteggiatori preferiti da Mara. I due nell’ultima esterna sono quasi arrivati al bacio e durante la registrazione Giovanni ha detto che Mara farà cambiare idea ai suoi genitori quando incontrerà un ragazzo giusto. Sarà proprio lui?

