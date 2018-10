Domenica: relax, divano, tv. E guerra Auditel accesissima tra i due programmi del pomeriggio di punta delle reti ammiraglie Rai e Mediaset. Domenica In contro Domenica Live, Mara Venier contro Barbara D'Urso. Che sfida! Nell'ultima puntata andata in onda, la vittoria se l'è portata a casa la zia Mara. Una vittoria schiacciante: la sua intervista a Ilaria Cucchi ha fatto letteralmente volare la trasmissione di Rai 1 raggiungendo 2.813.000 telespettatori, pari al 18,7% di share contro il 16,1% di Domenica Live su Canale 5. Carmelita, che tra gli altri ha ospitato nel suo salotto la regina delle soap opera sudamericane Grecia Colmenares e il vicepremier Luigi Di Maio, si è comunque detta soddisfatta del risultato e ha festeggiato con il suo solito selfie sensuale su Instagram in cui parla di un picco di share del 22%. È infatti molto accesa anche la polemica sull'affidabilità dei dati Auditel ultimamente, con la D'Urso che accusa la Venier di sciorinare numeri non attendibili. (Continua dopo la foto)



Ma Mara sembra proprio non curarsi di questa accusa, tanto che in un'intervista a Tv Talk ha liquidato così la faccenda: “Metto i dati di ascolto che mi vengono dati. C’è qualcun altro che dice che i dati non sono quelli. Lei ha i dati veri? I miei sono taroccati? Che me frega”. E dire che prima che partisse la nuova stagione televisiva che ha visto il ritorno di Domenica Live e il debutto della nuova Domenica In, le due conduttrici avevano assicurato che non avrebbero ceduto alla rivalità.

Abbiamo già scritto che dopo la puntata di domenica scorsa Barbara ha ringraziato il suo pubblico con una foto sexy. Beh, è stato invece di tutt'altro genere il post che ha condiviso su Instagram Mara. Post che ha fatto 'il botto': oltre 360mila le visualizzazioni per il video, tenerissimo, della Venier in versione nonna (e casalinga). La padrona di casa di Domenica In ha pubblicato sul suo profilo un filmato in cui coccola Claudio, il nipotino che le ha dato il figlio Paolo Capponi.





“E dopo domenica in …torno a casa cucino per la mia famiglia (pasta al forno)…..e mi rilasso con il mio Claudietto…questa è la mia vita vera”, ha scritto nella didascalia Mara che, uscita dallo studio è tornata a casa per cucinare e dedicarsi al suo nipotino, che è nato a luglio 2017. Uno spaccato di “vita vera”, come sottolinea lei, che è stato molto apprezzato dai suoi follower. Non si contano i commenti (e i complimenti) lasciati sotto al post. Eccone qualcuno: “Riesci ad essere sempre te stessa in ogni circostanza! E lo sei con tanta serenità”; “Sei speciale e vera”, “È per questo che piaci: per la tua semplicità”.

