Carlo Conti sarà protagonista a L'Intervista nella puntata di giovedì 18 ottobre 2018. Il conduttore televisivo, impegnato attualmente con Tale e Quale Show, si racconta a cuore aperto nello studio di Maurizio Costanzo. E sono tante le lacrime versate. Per l'amico Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso marzo, ad esempio: "Ho pochi amici… nel mondo dello spettacolo credo di aver legato molto con Antonella Clerici, con Fabrizio Frizzi e con Maria De Filippi". Ma quello che affascina Costanzo è la capacità di Frizzi di essere ricordato ancor di più adesso: "Si dice 'si raccoglie quello che si semina' e lui aveva sicuramente seminato tanto affetto, tanto amore, tanta onestà […] ci legavano tante cose, tanti momenti, tante difficoltà le abbiamo superate insieme, ci siamo aiutati a vicenda e soprattutto questa paternità che è arrivata un po’ in là negli anni… eravamo molto legati". (Continua a leggere dopo la foto)

Carlo Conti a L'Intervista parla anche del suo grande amore. Francesca Vaccaro è la donna che il conduttore televisivo ha sposato nel 2012 e dalla quale ha avuto un figlio, Matteo. "Cos'è per me? Beh ora è tutto. È l’altra metà della mela, è la mia famiglia, è la madre di Matteo…è l’amore". Conti ammette di aver avuto la 'dongiovannite': "I miei amici, sia Leonardo Pieraccioni che Giorgio Panariello, quando ho detto che mi sposavo, pensavano fosse uno scherzo…mi vedevano come l’Alberto Sordi del gruppo". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma Carlo Conti, nello studio di Maurizio Costanzo durante L'Intervista, ricorda anche la sua infanzia. Non è stata per nulla semplice: "Il mio babbo è morto che io avevo 16 mesi […] sono cresciuto solo con la mamma che si è rimboccata le maniche partendo da zero, però non mi ha mai fatto sentire la mancanza del babbo […] è stata bravissima e mi ha tirato su dandomi una serie di valori, di principi importanti. Il padre di Carlo Conti, infatti, si è ammalato e le cure sono state alquanto esose: "C'è una frase che diceva sempre la mia mamma 'quando poi mi erano rimasti solo gli occhi per piangere, i medici mi hanno detto che non c’era più niente da fare'". (Continua a leggere dopo la foto)



Carlo Conti, inoltre, racconta di come la mamma si sia messa a lavoro. Ma c'è stato un momento in cui tutto poteva finire: "Raccontava spesso che si poteva buttare dalla finestra con me. Siamo nel ’62 ad agosto, rientri dal funerale e non hai più niente…i parenti spariscono… e lei si ritrova con questo bambino di 18 mesi…".

