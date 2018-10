A Uomini e Donne la tensione è alle stelle anche nel corso dell'ultima puntata. Il dating-show di Maria De Filippi continua a far discutere. Ma la protagonista assoluta è sempre Gemma Galgani. E ogni tanto anche per lei arriva qualche gioia. La dama torinese è stata protagonista di una grande sorpresa nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne: Maria De Filippi ha riportato nel programma le sfilate, e con la passerella si sono cimentate alcune donne tra cui Barbara, Pamela e, appunto, la Galgani. Tema della sfilata era ‘Elisir d’amore’ e la nostra eroina non ha richiesto l'aiuto della stylist Anahi: Gemma ha portato con sé anche una pozione magica la dama si è presentata con un abito in tulle color oro e uno spacco vertiginoso. Il tutto condito da un boato per omaggiare gli inizi di Tina Cipollari proprio a Uomini e donne. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

A Uomini e Donne la sfilata di Gemma Galgani ha riscosso un grande successo tra il pubblico in studio, che si è persino alzato in piedi, e tra buona parte del parterre maschile del programma. L'opinionista Gianni Sperti non ha perso tempo e si è lasciato andare a un dolcissimo complimento: "È davvero bella!". Senza parole, invece, la rivale Barbara De Santi che ha chiesto: "Ma per i maschi una così è seducente?".

E proprio quest'ultima è stata protagonista della puntata di mercoledì 17 ottobre di Uomini e Donne. Sul finale di puntata, infatti, Barbara è impazzita e ha iniziato a urlare contro chiunque al grido di: “Dimmi che lavoro fai dimmi che lavoro fai, stai zitto, tu di me non sai niente!”. Diversi esponenti del parterre, inclusi Nino e Armando, hanno attaccato la donna dicendo che si atteggia a maestrina anche nel programma (nella vita vera è infatti insegnante) e lei ha risposto a suon di: “Ma vai a casa a lavorare!”. (Continua a leggere dopo la foto)

Gemma è pronta a sedurre tutto il parterre maschile con un abito davvero abbagliante! Vi piace? #uominiedonne pic.twitter.com/nwysKcXp0H — Uomini e Donne (@uominiedonne) 17 ottobre 2018

Intanto, Gemma Galgani è sempre in attesa di capire e il nuovo corteggiatore faccia sul serio o meno. Parliamo di Rocco Fredella, il corteggiatore di Gemma Galgani. Sul nuovo cavaliere di Uomini e Donne si sa molto poco. Quei pochi dettagli che si conoscono sulla vita privata del corteggiatore della dama torinese, infatti, riguardano ciò che stesso Rocco ha fornito tramite i propri profili social, ovvero che è un donatore ed è un volontario della Croce Rossa.

Leggi anche:

L’Eredità, che figuraccia: doveva solo dire una parola. Flavio Insinna basito

fbq('track', 'Gossip');