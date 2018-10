Dopo una partenza un po' tiepida, 'L'Eredità' di Flavio Insinna ha recuperato in corsa e oggi c'è soddisfazione per gli ascolti del quiz show della fascia preserale di Raiuno che fu di Fabrizio Frizzi. Ma ultimamente non si fa che parlare di un altro argomento, sempre attinente al programma: le gaffe dei concorrenti. Non c'è settimana, per non dire giorno, che il conduttore e il pubblico (sia in studio che a casa) rimanga di sasso di fronte a certe risposte che, perdonateci l'espressione, a volte fanno proprio cadere le braccia. Esistono i lapsus, certo, e pure l'ansia da prestazione di fronte alle telecamere può giocare brutti scherzi a chi non è abituato, ma certi scivoloni sono stati e sono a dir poco clamorosi.

Chi non segue L'Eredità probabilmente penserà che stiamo esagerando. Ecco, allora, un breve riepilogo delle ultime figuracce che hanno lasciato basito lo stesso Insinna. Tra le prime in ordine di tempo troviamo quella del concorrente a cui non è proprio venuta in mente la parola "locatario" (l'unica lettera mancante era la 't') quando gli è stato chiesto semplicemente “Chi paga l'affitto?”. (Continua dopo la foto)



E che dire, altra gaffe, di quella che parlava di "pollice oblungo", quando era evidentemente 'opponibile? In quel caso Flavio Insinna non si è trattenuto e dopo un attimo di imbarazzo le ha fatto notare: "Ma come? Lo stai sempre a usare con er telefono... opponibile!". Già, era opponibile la risposta. Ma andiamo avanti. Qualche settimana fa c'è stato anche chi, parlando di dolciumi, ha confuso le note lingue di gatto con, tenetevi forte, le “lingue di lucertola”. Non ne avete ancora abbastanza?

"Costretto a un continuo vagare", ha chiesto qualche puntata fa Insinna a una giovane concorrente. Ramingo, per caso? Esattamente, ma lei non è riuscita proprio ad azzeccare la risposta. Eppure mancava solo la 'g' perché la parola esatta fosse completa, ma niente. Alla concorrente non è proprio venuta in mente. Passiamo alla geografia dove, come si suol dire, 'è peggio che andar di notte'. Si pensava che una delle gaffe più clamorose fosse quella che voleva la Dora Baltea nascere dalle montagne del Perù, ma ora è arrivata un'altra.

Ah, badate bene. Per la cronaca il quesito qua sopra "Sulle montagne del Perù nasce..." vedeva solo due opzioni: il Rio delle Amazzoni e la Dora Baltea. Non era facile sbagliare. Ma eccoci all'ultimissima (per ora). Il conduttore ha chiesto ai concorrenti quale fosse il capoluogo delle Marche. Hanno esitato a lungo, riporta Libero Quotidiano, e il ché la dice già lunga sull'espressione sconcertata dal conduttore, fin quando uno di loro, dopo ben tre tentativi, è riuscito a dire, dopo ben tre tentativi, "Ancona". Tre tentativi. A voi i commenti.

