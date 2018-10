Corna al Grande Fratello Vip 3. Finalmente questa edizione inizia a mettere un po' di sale: non si parla più solo di Francesco Monte e Giulia Salemi. Nelle ultime ore, infatti, si è discusso parecchio anche del caso Silvia Provvedi - Fabrizio Corona con la possibile ospitata in studio dell'ex re dei paparazzi nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 3. L'unico problema resta il durissimo scontro avuto a distanza con Ilary Blasi. Intanto, però, a far discutere all'interno della casa di Cinecittà sono altri due ragazzi: parliamo di Stefano Sala e Benedetta Mazza. La coppia ha già fatto discutere all'inizio di questa avventura su Canale 5 per aver ammesso di aver passato una notte insieme: "Ma non siamo andati a letto, non è successo nulla tra di noi". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma a quanto pare tra Stefano Sala e Benedetta Mazza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 il feeling è alquanto forte e concreto. Una dichiarazione d'amore da parte dell'inquilino ha spiazzato tutti. Il modello ha chiesto disperatamente a Benedetta Mazza di baciarlo, ma lei ha rifiutato perché "in imbarazzo". Secondo la donna, infatti, si mancherebbe di rispetto a chi c'è fuori riferendosi a Dasha Dereviankina, la fidanzata di Stefano. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Eppure, nella notte Sala ha perso ogni freno inibitorio e si è dichiarato apertamente a Benedetta all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3: "Non penso a lei, sono pronto a prendermi tutte le responsabilità. Non ce la faccio più". Sala, incassato il rifiuto della Mazza, si è poi sfogato con Ivan Cattaneo, mostrando qualche recriminazione per la povera fidanzata Dasha: "Chissà come starà lei da casa. Dico per la mia situazione con Benedetta. Se lei facesse quello che faccio io e io da casa la vedessi andare a letto con un uomo non sarei felice. Ivan, ma cosa ti dice la Bene di me?". (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio Dasha Dereviankina poco fa ha detto la sua sui social ammettendo subito di non saper parlare molto bene l'italiano ma anche dicendosi pronta a rimandare tutto a quando il fidanzato uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip. In particolare, Dasha ha scritto: "Sfortunatamente non parlo molto bene l'italiano e non capisco neanche tutto. Un grande vantaggio per me è che non solo gelosa... Non so cosa stia succedendo in quella casa ma non voglio trarre conclusioni senza una conversazione con Stefano, alla fine del programma vedremo".

Leggi anche:

“Mi sento persa”. Elenoire Casalegno, cosa è cambiato nella sua vita

fbq('track', 'Gossip');