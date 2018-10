Il Grande Fratello Vip si avvia verso metà percorso: quanto guadagnano i concorrenti in gara nel noto reality di Canale 5. Non ci sono cifre ufficiali, ma è bastato un post su Facebook di Riccardo Signoretti, direttore della rivista ‘Nuovo’, per scatenare la polemica sui compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, molto aveva fatto discutere il compenso di Cristiano Malgioglio, che secondo quanto si era appreso preso – il condizionale è d’obbligo in queste occasioni – venticinquemila euro a settimana. Nell’appuntamento del Grande Fratello Vip 3 andato in onda ieri sera, i telespettatori hanno assistito all’ingresso di Cristiano Malgioglio (concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, edizione vinta dal conduttore Daniele Bossari) all’interno della casa di Cinecittà. Il cantautore catanese ha accettato l’invito degli autori per far risalire gli ascolti deludenti del reality anche se la sua permanenza non durerà a lungo. (Continua a leggere dopo la foto)



Stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista di gossip Riccardo Signoretti, l’artista catanese Malgioglio avrebbe percepito un compenso di ben 90 mila euro per aver varcato per la seconda volta la porta rossa del Grande Fratello Vip 3 , che a quanto pare dovrebbe durare tre settimane. Di cifre ha parlato anche il comico romano, Maurizio Battista, che si è ritirato dal reality qualche giorno fa a causa di problemi familiari. L'ex volto di Zelig avrebbe pattuito una somma per ogni settimana trascorsa all'interno della casa di circa 5mila euro.

Tra i 5mila e i 10mila euro a settimana guadagnerebbero i vari Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Francesco Monte e Ivan Cattaneo. Più basse sarebbero le cifre percepite da Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Ma la concorrente che -stando a quanto scrive Signoretti – percepirebbe di più è Lory Del Santo: per lei il compenso si aggirerebbe intorno ai 110mila euro totali. Una cifra niente male, se si pensa tra l’altro che è entrata in Casa con una settimana di ritardo.

Durante l'edizione Nip, vinta dal 'Tarzan' di Viterbo Alberto Mezzetti, ad aggiudicarsi il podio per il compenso più alto era stata la concorrente spagnola Aida Nizar. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, la Nizar si sarebbe portata a casa una cifra tra i 50 e i 60 mila euro. Una cifra decisamente molto cospicua per la concorrente che ormai è diventata una 'star' televisiva anche in Italia.

