"Sono molto contento dell’esito positivo della trattativa sulla direzione artistica del prossimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo. È un grande onore oltre che motivo di orgoglio per tutta la Rai essere riusciti a convincere un grande musicista e compositore come Baglioni a concedere il bis seguendo un percorso di condivisione e di costruzione del progetto artistico". Così parlava il direttore generale della Rai, Mario Orfeo lo scorso giugno, all’indomani della conferma del cantautore romano per l’edizione 2019. Edizione che potrebbe arricchirsi di altri pezzi da novanta. Fabio Rovazzi e Pippo Baudo potrebbero infatti condurre Sanremo Giovani per poi affiancare Claudio Baglioni al Festival 2019 È l’ipotesi più calda del momento. Ne ha parlato lo stesso Baglioni dopo il concerto del Tour 2018 Al Centro.Appena finito il live sold out di ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze, il primo di oltre 40 date nelle principali arene indoor d’Italia, Claudio ha raggiunto i giornalisti per una conferenza stampa notturna in cui, inevitabilmente, ha parlato anche del Festival di Sanremo che a febbraio 2019 condurrà per la seconda volta dopo il successo del 2018. (Continua dopo la foto)



Il cantautore romano, riconfermato direttore artistico della kermesse, ha accennato alla possibilità che Rovazzi e Baudo, dopo la conduzione delle serate della nuova edizione di Sanremo Giovani, lo accompagnino poi nella avventura sanremese vera e propria.Claudio Baglioni ha scherzato dicendo che, per l’inedito duo composto da Fabioe Pippo, l’esperienza da presentatori sul palco di Sanremo Giovani potrebbe essere una prova in vista dell’approdo sul palco del Teatro Ariston, al suo fianco.

In attesa di conferme il Tour 2018 Al Centro continua stasera con un bis a Firenze. Nelle arene indoor, grazie al palco al centro, il pubblico disposto a 360 gradi può ripercorrere insieme all’artista 50 anni di grande musica, grazie a una scaletta mozzafiato, con tutti i più grandi successi per la prima volta in ordine cronologico.Sono già sold out tutti i concerti nelle città di Firenze, Roma, Milano, Perugia, Acireale (Catania), Bari, Eboli e le prime due date a Padova.

La seconda parte della tournée si terrà poi a marzo dopo una pausa di tre mesi dovuta proprio al Festival di Sanremo 2019.

