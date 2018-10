Una escalation di episodi e gaffe che ha portato ''La vita in diretta'' storico contenitore di Rai1 al centro della scena mediatica fin da suo esordio con il duo formato da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”, aveva scherzato Timperi riferendosi alla collega che aveva raccontato di un esame sostenuto con Maurizio Costanzo. Francesca si era stizzita: “Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so.” Al debutto la Rai era stata condannata a pagare 25 mila euro per la famosa bestemmia del conduttore. Dopo pochi giorni il bis con la conduttrice che non accorgendosi di essere in onda si era lasciata andare: “Fa schifo questo copione, fa schifo.” Qualche settimana fa settimanale Oggi con un retroscena provava a spiegare la situazione in casa Timperi-Fialdini: “A Viale Mazzini diverse fonti raccontano di un clima di grande tensione dietro le quinte, con litigate importanti che avrebbero reso necessario l’intervento di un influente dirigente Rai nel tentativo di calmare le acque''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Cercheranno di giustificare le gaffe e gli scontri richiamando a un clima da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ma la preoccupazione dei vertici è tanta’, racconta una fonte beninformata”, scriveva ancora il settimanale diretto da Umberto Brindani. Ma le voci sono state smentite dai diretti interessati nella giornata di martedì 16 ottobre, quando Tiberio Timperi, lasciando tutti senza parole, ha baciato in bocca la collega davanti a milioni di telespettatori.

È successo oggi, quando al termine della puntata, in uno spazio dedicato al fascino intramontabile dei fotoromanzi, Timperi e la Fialdini dovevano interpretare una delle scene clou di Fuga D'Amore, pubblicata dallo storico settimanale Grand Hotel. Ma Timperi ha sorpreso la collega con un bacio molto realistico. A confermare l'amicizia tra i due è proprio Timperi, nel corso di un'intervista rilasciata a Libero quotidiano.

Sul chiarimento fatto in diretta in merito ai rapporti con la Fialdini, il conduttore fa sapere: ''A me piace fare battute e ironizzare. Ho preso spunto da alcune voci rimbalzate in rete e ci ho giocato sopra. - e aggiunge - La rete prende una frase, la estrapola, ne esce qualcosa di lontano dalla verità. Conosco Francesca da 7-8 anni, la tenni a battesimo a Unomattina in famiglia, ci frequentiamo anche extra-lavoro con amici comuni. Tutte balle insomma''. Caso chiuso.

Tiberio Timperi, la clamorosa rivelazione su Emilio Fede: “Mi fece mobbing, sfiorammo la rissa”