La verità sulla Marchesa d'Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l'ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l'attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell'attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest'ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D'Aragona abbia comprato il suo titolo nobiliare per "vendere scarpe e creme". Così è arrivato lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 3: "La contessa De Blanck non fa testo - attacca la Marchesa -. La diffamazione è un reato penale. Tu pensi che io abbia paura di te?". "Mi fai solo ridere", risponde la De Blanck. Le due iniziano a litigare e se ne dicono di ogni, finché arrivano faccia a faccia e si tirano qualche (lieve) spintone. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ma non ti senti grottesca? Sei goffa e non ti ama nessuno. Sembri un clown", continua la Marchesa d'Aragona al Grande Fratello Vip 3. Ma Patrizia non è da meno e sulle risposte della D'Aragona cerca di spiegare la sua versione dei fatti: "Marina Ripa di Meana ha detto che la Marchesa faceva la massaggiatrice. Lei ha fatto il marchio per vendere le creme e le scarpe. Prendo un marchio per un ortofrutta e lo faccio Principessa sul Pisello. La stessa cosa". E ad accusare la Marchesa d'Aragona è anche un altro protagonista del salotto di Pomeriggio Cinque. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Nella puntata di oggi, infatti, ospite di Barbara d'Urso il direttore del settimanale 'Nuovo', Riccardo Signoretti, che ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti sul conto di Daniela Del Secco, alias Patrizia De Blanck. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip la marchesa si è sfogata per la discussione con la De Blanck e se la sarebbe presa anche con Signoretti: "Io ho scritto sul suo giornale per tanti anni, poi sono andata via e lui è rimasto male. Io sono io e vivo alla grande e loro possono solo guardare alla finestra in ciabatte. Patriza De Blanck è una ciavattara ed è venuta qui per quei 15 minuti di celebrità". (Continua a leggere dopo la foto)



E Riccardo Signoretti, nello studio di Pomeriggio Cinque, risponde per le rime a Daniela Del Secco: "Non vive in un palazzo. L'ho accompagnata a casa in taxi e vive in un bilocale che non è di sua proprietà, all'interno di un condomonio. Sulle foto, spaccia per casa sua la residenza di un amico marchese. La Marchesa d’Aragona è la figlia di un tranviere e di una casalinga. Faceva l’estetista a Catanzaro".

Leggi anche:

Uomini e Donne trono Over, Rocco Fredella sorprende tutti: cosa fa per la sua Gemma Galgani

fbq('track', 'Gossip');