A Uomini e Donne sono giorni tesissimi. La tensione è alle stelle soprattutto per quanto riguarda l'appuntamento con il trono Over e la coppia che si sta venendo a creare nel salotto di Maria De Filippi: parliamo di Rocco Fredella e Gemma Galgani. Dopo la delusione per l'anello ricevuto nella scorsa puntata, Gemma e il suo cavaliere sono stati protagonisti di una nuova esterna durante Uomini e Donne trono over. Il loro incontro non è andato per il meglio e la coppia è finita per litigare furiosamente. I motivi? Le ragioni sono sempre le stesse: Rocco dubita del reale interesse della dama torinese nei suoi confronti, mentre lei si dice stanca della sua freddezza, dichiarando di voler vivere maggiori emozioni. E inoltre, Gemma Galgani smentisce categoricamente il fatto di essersi arrabbiata per la spiegazione di Rocco sul significato dell'anello. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma in questa puntata Rocco Fredella, che corteggia Gemma, non potendo più sopportare le offese rivolte alla donna, ha affrontato il critico Gian Battista a viso aperto. "Ma tu alle donne che cosa dai?", questa la frase con cui lo spasimante della dama torinese critica il comportamento, non certo da gentleman, dell’altro concorrente. Gemma Galgani è davvero interessata a Rocco Fredella? I dubbi sono inevitabili guardando le ultime puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over. Quello che appare certo è che il cavaliere prova davvero dei sentimenti per la dama. (Continua a leggere dopo la foto)

Durante l'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne Maria De Filippi annuncia che 80 dame hanno contattato la redazione per conoscere il cavaliere Rocco. Non tutte sono state fatte entrare in studio, per ragioni di tempo e spazio, ma gli autori ne hanno selezionate otto che potranno avere la possibilità di scambiare qualche parola con Fredella. A sorpresa, però, la reazione dell'uomo è chiara: lui ha occhi soltanto per Gemma! Pur dicendosi dispiaciuto per un viaggio inutile da parte delle sue spasimanti, Rocco di Uomini e Donne afferma di non volerle conoscere e le elimina subito. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma chi è Rocco Fredella, il corteggiatore di Gemma Galgani? Sul nuovo cavaliere di Uomini e Donne si sa molto poco. Quei pochi dettagli che si conoscono sulla vita privata del corteggiatore della dama torinese, infatti, riguardano ciò che stesso Rocco ha fornito tramite i propri profili social, ovvero che è un donatore ed è un volontario della Croce Rossa. Riuscirà a conquistare definitivamente il cuore di Gemma Galgani e far dimenticare, a quest'ultima, Giorgio Manetti? Per scoprirlo basterà seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e Donne trono over...

