Si torna a parlare di droga al Grande Fratello Vip 3. Le sostanze stupefacenti e i reality-show di Mediaset, negli ultimi mesi, hanno fatto parecchio discutere. Prima con il caso 'Isola dei Famosi' e il coinvolgimento di Francesco Monte e il canna-gate che gli è costata una squalifica salatissima, poi con le accuse mosse da Striscia La Notizia al programma prodotto dalla Endemol e condotto da Barbara d'Urso a maggio 2018, ovvero la versione 'nip'. E adesso, invece, si parla di droga anche all'interno del Grande Fratello Vip 3. L'edizione attualmente in onda, che ha appena visto l'eliminazione di Enrico Silvestrin, stenta a decollare in termini di ascolti ma probabilmente lo share potrebbe alzarsi settimana prossima quando in studio arriverà Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, infatti, ha chiesto scusa a Silvia Provvedi sulle pagine del settimanale 'Chi'. (Continua a leggere dopo la foto)



Del resto, al Grande Fratello Vip 3 l'ultima puntata si è incentrata soprattutto sulla querelle Corona-Provvedi e la stoccata di Ilary Blasi che non è passata inosservata. "Lui cambia sempre idea, se non parla non mi frega niente" ha dichiarato la signora Totti riferendosi a Corona. Al contempo, l'ex re dei paparazzi ha risposto per le rime via social ammettendo che adesso: "Scherzerò io, ne vedrete delle belle". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo del caso droga al Grande Fratello Vip 3. Nella notte di martedì 16 ottobre all'interno della casa si è resa protagonista di questo episodio è Eleonora Giorgi che, durante una conversazione con Stefano Sala, ha raccontato la sua esperienza con le droghe confessando senza troppi giri di parole "Io sono passata pure per la droga". Il modello non ha potuto fare a meno di replicare all'attrice svelando "Vabbè ci siamo passati tutti da lì". Ma è il gesto della produzione del Grande Fratello Vip 3 a far parecchio discutere. (Continua a leggere dopo la foto)



La produzione, sentendo l'argomento della discussione, ha deciso di silenziare i microfoni dei due concorrenti e di cambiare successivamente inquadratura. Questo gesto, però, non è stato ben digerito dal popolo del web che su Twitter ha deciso di far sentire tutto il proprio dissenso pubblicando dei post riguardo questo fatto...

