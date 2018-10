Choc per il pubblico di Storie italiane: il programma condotto da Eleonora Daniele ha avuto un colpo di scena clamoroso. È successo tutto in diretta. Ma cosa è successo? Eleonora Daniele ha fatto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: ha chiamato i carabinieri praticamente in diretta. Ma per quale motivo? Stava andando in onda un servizio e, mentre il servizio andava, è successa una cosa sconvolgente. Praticamente il pubblico ha assistito scioccato a una scena di prostituzione minorile. Il servizio è stato realizzato sul lungomare di Mondragone e ha indignato tutti: pubblico a casa, pubblico in studio e, ovviamente, la conduttrice Eleonora Daniele. Mondragone è un luogo purtroppo noto per essere teatro di prostituzione minorile quotidiana. Mentre il servizio va, succede che il giornalista chiede la linea all’inviato perché nota il tentativo di adescamento di un minore da parte di un uomo in macchina. Continua a leggere dopo la foto

Proprio così, in diretta il pubblico ha visto quella scena orribile: un ragazzino di 15 anni viene avvicinato da un’auto con a bordo un anziano. A quel punto Eleonora Daniele perde la testa e capisce che bisogna fare qualcosa così invita l’inviato a chiamare i carabinier. Risulta chiaro che tutti, pubblico compreso, stanno assistendo a un reato commesso proprio in quel momento. La Daniele sa che la cosa giusta da fare è chiamare i carabinieri. Continua a leggere dopo la foto

Eleonora Daniele è furiosa: non può credere che quel che ha visto sia accaduto davvero. Sul posto arriva per prima la Polizia Locale che prende nota della targa del veicolo dell’uomo, poi giungono anche Polizia di Stato e i militari dell’Arma. Lorenzo Galizia spiega: “Stiamo monitorando già questo fenomeno di prostituzione minorile da diverso tempo. Con l’autorità giudiziaria di Napoli ci siamo mossi per fare dei servizi molto più approfonditi”. Continua a leggere dopo la foto

E continua: “Servizi che possono partire da un’osservazione come quella di stamane, ma che necessitano di altre attività molto più particolareggiate per poter poi andare a un processo”. Una cosa atroce. Per fortuna il ragazzino minorenne che era stato avvicinato dall’anziano è stato fermato dalla polizia, insieme ad altri 4 ragazzini che si prostituivano per pochi euro.

Eleonora Daniele si sposa. Ma lui lo conoscete?! Ecco chi è il fidanzato

fbq('track', 'STORIE');