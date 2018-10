“Quando vedo Marco Liorni…” La clamorosa rivelazione di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi in una lunga intervista concessa a Rai Radio2 all'interno del contenitore radiofonico 'I Lunatici'. Una chiacchierata a trecentosessanta gradi dove si sofferma anche in ambito politico 'incoronando' Matteo Salvini. L'ex conduttrice di 'Forum', inoltre, evidenzia perché non si è candidata sindaco quando era uscito il suo nome come papabile nuova figura politica: "Io sono contro la violenza e la xenofobia. Cosa accadde quando mi volevano candidare sindaco? Dissi di no a questa ipotesi, ognuno nella vita deve fare le cose che sa fare. La politica è una cosa seria, bisogna essere in grado di gestire quei cittadini che hanno bisogno di risposte. Ti devi sporcare le mani. E io non ho voluto farlo". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma è soprattutto sulla situazione attuale della televisione pubblica che Rita Dalla Chiesa: "Su alcune cose gode di ottima salute, basta pensare alle fiction della Rai o al programma di Alberto Angela. Io poi seguo molto la politica, mi piacciono alcuni talk, guardo molto programmi che parlano di politica. Sicuramente nella tv italiana ci sono delle persone corrette". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

E non manca un dolce ricordo per Fabrizio Frizzi. L'ex marito, morto lo scorso marzo, è sempre nel cuore della conduttrice televisiva: "Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. È sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati. Manca molto, mi succede a volte di pensare di chiedergli una cosa per poi rendermi conto che non è più possibile. Erano 27 anni che era presente, tra convivenza, matrimonio e amicizia. Affetto vero, affetto grande. Manca tantissimo". Il 2018 è un anno davvero difficile per Rita Dalla Chiesa: "Di notte mi trovo ad affrontare anche io dei fantasmi, cerco di cacciarli via guardando dentro me stessa". (Continua a leggere dopo la foto)



Rita Dalla Chiesa, parlando a 'I Lunatici' di Rai RadioDue, sembra aver individuato un personaggio televisivo che ricorda un po' il compianto ex marito. "Parlo di Marco Liorni, con cui conduco una trasmissione ora. È molto educato, mi ricorda un po' Fabrizio come modo di porgersi con le persone, è sempre gentile, in punta di piedi". E a giudicare dalle polemiche degli scorsi mesi che coinvolsero l'ex inviato del Grande Fratello dopo il suo addio a La Vita in diretta, anche il pubblico sembra essere d'accordo con Rita Dalla Chiesa.

Leggi anche:

Miguel Bosè si separa da Nacho Palau. Divisi anche i quattro figli della coppia

fbq('track', 'Gossip');