È morto Mirco Lincetto, considerato da tutti l'uomo dei talent. Conosciuto meglio con l'appellativo di 'Turbolince', aveva preso parte in passato a programmi televisivi come 'La Corrida' di Gerry Scotti e Tu Si Que Vales: simpaticissimi i suoi siparietti con la zia d'Italia, ovvero Mara Venier. Nel 2014 aveva partecipato al programma con in giuria Maria De Filippi esibendosi prima con “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e poi con un brano inedito. La simpatica performance, caratterizzata da una corsa sfrenata per lo studio, aveva fatto scatenare Gerry Scotti e sorridere il giudice speciale Francesco Totti. Non aveva passato il turno ma aveva divertito il pubblico di Canale 5. Mirco Lincetto, 55 anni di Campodoro, si è spento improvvisamente nelle scorse ore nella sua città in provincia di Padova: è morto tra la gente, in mezzo alla strada. (Continua a leggere dopo la foto)



Come riporta il quotidiano locale 'Il Mattino di Padova', Mirco Lincetto è stato colto da un improvviso malore domenica scorsa mentre camminava sul marciapiede lungo la strada principale del paese, a pochi passi dalla sua abitazione dove viveva da solo: a un tratto, come raccontano i testimoni che lo hanno soccorso immediatamente, Turbolince si è accasciato al suolo. Le condizioni di Mirco Lincetto sono apparse subito critiche: l'uomo è stato subito soccorso dagli altri passanti e successivamente dai sanitari del 118. (Continua a leggere dopo la foto)

Per lui mobilitato anche l'elisoccorso del Suem che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale dove, purtroppo, poche ore dopo è morto: per Turbolince non c'è stato nulla da fare. Commosso il ricordo gruppo Mantegna Spettacoli che ha portato Mirco Lincetto sul palco innumerevoli volte: "Ci è giunta la notizia della scomparsa di un grande amico del nostro gruppo, Mirco Lincetto in arte Turbolince. Riposa in pace Mirco e grazie, grazie infinite per tutte le cose che nella tua complessa spontaneità ci hai donato. Serate e momenti indimenticabili, decine di aneddoti ci racconteremo per ricordarti con un sorriso e con tanto affetto. Un filo di commozione ti dedichiamo l'ultimo applauso". (Continua a leggere dopo la foto)



Si tratta del secondo lutto in pochi giorni che colpisce il mondo della televisione e, nello specifico, gli studi Mediaset. Un drammatico lutto ha colpito Uomini e Donne, il cavaliere del trono over Rocco Di Perna si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del suo appartamento in provincia di Foggia. L’uomo aveva 78 anni e la notizia era stata comunicata da Giuliano Giuliani, altro storico partecipante.

