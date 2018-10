Silvia Provvedi è una delle protagoniste assolute di questa terza edizione del Grande Fratello Vip. Gioca con la sorella gemella Giulia e ha da poco chiuso la sua storia d'amore con Fabrizio Corona. Ne parla volutamente poco in Casa, ma durante la diretta del lunedì l'argomento continua a venire fuori. Anche nell'ultima puntata, quando è intervenuta mamma Monica. Prima, però, Silvia ha avuto la possibilità di vedere l'intervista della madre a Mattino Cinque. La signora Provvedi non ha usato mezze misure e detto che con Corona la figlia non era più felice, quindi si è detta felice della rottura. “Me lo aspettavo – ha commentato dalla Casa Silvia -, è stata la colonna portante di un lunghissimo percorso. Capisco le sue parole perché sono le parole di una mamma. Mi ha visto soffrire. Qualsiasi pianto vedrà qua dentro per me questo è un grande inizio”. “Ascolta Silvia, stai serenissima – le ha detto la signora Monica - ti ho rivisto ridere dopo mesi e mesi che non ridevi più. Ricordati sempre quello che vi ho detto prima di entrare”. (Continua dopo la foto)



A queste parole è seguita una frecciatina di Ilary Blasi a Fabrizio Corona, ma questa è tutta un'altra storia (che abbiamo raccontato qui ). Subito dopo la puntata, poi, per la prima volta la Provvedi è apparsa vicina a Fabio Basile. Finita la diretta, i due si sono lasciati andare a qualche coccola in giardino. Lui le ha accarezzato il viso mentre lei gli era sdraiata accanto. Sembravano complici e la sorella di lei, Giulia, ha subito colto l'occasione per scherzarci su: "Trattami bene la mia lucertolina", ha detto al campione, che ha sorriso.

Al GF Vip i concorrenti sono ripresi h24 e nulla sfugge. Né la minima complicità con un coinquilino, né il fatto che i famosi (o meglio, le famose) si mostrano spesso al naturale. Come potrebbero, d'altronde, essere perfette e truccate tutto il giorno e tutta la notte? Silvia non fa eccezione e non è raro che le telecamere la inquadrino in versione acqua e sapone, senza make up e con i capelli in disordine.

È ovvio: quando la vediamo in puntata o sulle copertine è impeccabile quindi, come tutte, diversa rispetto a quando appare al naturale. Ma sembra non curarsene molto, tanto che lei e sua sorella non si sono fatte problemi a mostrare le imperfezioni del volto già nella prima puntata. Ricordate? Le Provvedi, Walter Nudo e Maurizio Battista sono stati i primi a entrare nella Caverna. Beh, Silvia, che durante la diretta sfoggia spesso rossetti forti e mette in evidenza lo sguardo, non si è fatta fermare da uno sfogo acneico nella zona T e pazienza se la telecamera inquadra qualche brufoletto. Stesso discorso per Giulia, incurante di far vedere un po' di occhiaie e borse sotto gli occhi.

