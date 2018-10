Carlo Conti è il prossimo ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo. In questi giorni vanno infatti in onda i promo della nuova puntata dello show che, attraverso immagini e video forti, anche vecchi, fa emergere dettagli della vita privata e professionale dell'intervistato di turno. Dopo Loredana Bertè, che abbiamo visto giovedì scorso, il prossimo 18 ottobre 2018, in seconda serata e sulla rete ammiraglia Mediaset, troveremo il conduttore toscano sulla poltrona, accanto a Costanzo. E stando alle anticipazioni che già circolano in rete sarà un'intervista molto emozionante, quella di Carlo Conti, che tutti i venerdì sera intrattiene il pubblico con il suo programma 'Tale e quale show'. L'ex conduttore de 'L'Eredità' non mancherà di ricordare l'amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo scorso a seguito di una brutta malattia. Erano come fratelli Carlo e Fabrizio. Avevano un rapporto unico e anche a distanza di mesi il pensiero che lui non c'è più lo fa crollare. (Continua dopo la foto)



E parlando e ricordando Frizzi, che proprio lui volle a tutti i costi prima alla guida del game show di Rai Uno 'L'Eredità' e successivamente a 'Tale e Quale Show', Conti si abbandonerà alle lacrime Conti nello studio di Maurizio Costanzo. Un altro momento clou, dove non il conduttore non riuscirà a trattenere l'emozione, sarà quando ripercorrerà i momenti della nascita di suo figlio Matteo, avuto dalla moglie, Francesca Vaccaro, nel 2014. Insomma, sarà una puntata dove la commozione farà da padrona.

Di Frizzi ne ha parlato di recente anche sulle pagine di Diva e Donna. La sua scomparsa lo ha portato a riflettere molto sulla a sua carriera ma in modo particolar modo sulla sua vita. Ha deciso infatti di mettere al primo posto la famiglia, di crescere da vicino il figlio e di vivere a pieno il rapporto con la moglie Francesca. “Avevo già cominciato a fare alcune considerazioni quando mi sono sposato e quando è nato mio figlio – ha detto Conti alla rivista - Ogni volta che c’è qualche cambiamento viene spontaneo evolvere, maturare e vivere la vita in maniera diversa stravolgendo le priorità”.

Per lui, poi, non è stato nemmeno facile riprendere in mano 'L'Eredità', che ora, in questa nuova stagione, è stata affidata a Flavio Insinna. “Avrei voluto essere ovunque, ma non qui”, aveva detto commosso nella prima puntata, quando ha ricordato Frizzi, che conduceva il quiz fino a poco prima della sua morte. Nell'Intervista di Costanzo, poi, Conti parlerà anche della sua carriera e della sua esperienza al Festival di Sanremo. L'appuntamento con il conduttore di 'Tale e quale show' è per giovedì prossimo in seconda serata su Canale 5.

